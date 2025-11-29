▲ Ni la Casa Blanca ni el presidente estadunidense han confirmado o desmentido la información. Foto Ap

Afp, Reuters, Ap y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 21

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de Venezuela, Nicolás Maduro, mantuvieron la semana pasada una conversación telefónica en la que abordaron una posible reunión en Estados Unidos, informó ayer The New York Times (NYT), en un contexto de creciente presión de Washington sobre Caracas con un importante despliegue militar en el Caribe y el Pacífico oriental, que incluye el mayor portaviones del mundo.

La noticia sobre la llamada entre los mandatarios se publicó un día después de que el presidente estadunidense afirmó que son inminentes las operaciones terrestres para detener el tráfico de drogas venezolano, sin especificar cuándo comenzarán.

La Casa Blanca no confirmó ni negó la noticia publicada por el rotativo neoyorquino, en la que se señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, también participó.

Antes, el diario estadunidense reportó que Washington rechazó una propuesta del gobierno venezolano que, supuestamente, preveía la dimisión de Maduro en un plazo de dos años, versión que fue desmentida por Caracas.

Desde principios de septiembre, las fuerzas estadunidenses asesinaron a por lo menos 83 personas en sus más de 20 ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el este del Pacífico, sin aportar ninguna prueba de que esas embarcaciones se usaban para transportar drogas o suponían peligro alguno para Estados Unidos. La república bolivariana afirma que la Casa Blanca busca, en realidad, derrocar al gobierno de Maduro.

Buscan justificar una intervención

En días recientes, el Times publico que la opositora venezolana María Corina Machado amplificó una campaña de “afirmaciones desacreditadas” en las que acusó, también sin ofrecer pruebas, que Maduro manipuló las elecciones en Estados Unidos y que lidera dos redes de narcotráfico.