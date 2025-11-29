Abordan posible reunión a realizarse en Estados Unidos, revela el periódico The New York Times
Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 21
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de Venezuela, Nicolás Maduro, mantuvieron la semana pasada una conversación telefónica en la que abordaron una posible reunión en Estados Unidos, informó ayer The New York Times (NYT), en un contexto de creciente presión de Washington sobre Caracas con un importante despliegue militar en el Caribe y el Pacífico oriental, que incluye el mayor portaviones del mundo.
La noticia sobre la llamada entre los mandatarios se publicó un día después de que el presidente estadunidense afirmó que son inminentes las operaciones terrestres para detener el tráfico de drogas venezolano, sin especificar cuándo comenzarán.
La Casa Blanca no confirmó ni negó la noticia publicada por el rotativo neoyorquino, en la que se señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, también participó.
Antes, el diario estadunidense reportó que Washington rechazó una propuesta del gobierno venezolano que, supuestamente, preveía la dimisión de Maduro en un plazo de dos años, versión que fue desmentida por Caracas.
Desde principios de septiembre, las fuerzas estadunidenses asesinaron a por lo menos 83 personas en sus más de 20 ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el este del Pacífico, sin aportar ninguna prueba de que esas embarcaciones se usaban para transportar drogas o suponían peligro alguno para Estados Unidos. La república bolivariana afirma que la Casa Blanca busca, en realidad, derrocar al gobierno de Maduro.
Buscan justificar una intervención
En días recientes, el Times publico que la opositora venezolana María Corina Machado amplificó una campaña de “afirmaciones desacreditadas” en las que acusó, también sin ofrecer pruebas, que Maduro manipuló las elecciones en Estados Unidos y que lidera dos redes de narcotráfico.
Según el NYT, ex diplomáticos y algunos críticos prominentes de Maduro “temen que sus oponentes políticos en Venezuela estén promoviendo afirmaciones exageradas y falsedades para justificar una intervención estadunidense”.
En un mensaje por el 105 aniversario de la aviación militar esta semana, Maduro denunció que “desde hace 17 semanas, fuerzas extranjeras imperialistas amenazan continuamente con alterar la paz del mar Caribe, de Sudamérica y de Venezuela bajo falsos y extravagantes argumentos”.
Dijo que ya son “17 semanas de guerras sicológicas, presiones inmorales que, lejos de atemorizar a nuestro pueblo, han despertado una fuerza fabulosa de resistencia, de conciencia nacional”.
De acuerdo con datos e imágenes satelitales analizados por el NYT, los destructores militares estadunidenses han estado navegando en una zona situada a entre 80 y 160 kilómetros de las costas venezolanas, una región en la que se trafica cocaína, pero que se ubica cientos de kilómetros al oriente de las rutas de contrabando más transitadas, informó el rotativo estadunidense.
Aerolíneas piden revisar revocación de permisos
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) pidió a Venezuela “reconsiderar” la revocación de concesiones a las seis aerolíneas que suspendieron sus vuelos tras recibir una alerta de seguridad de Estados Unidos.
Las compañías aéreas perjudicadas “reafirman su compromiso con el país” y su disposición a restablecer el servicio de manera segura “tan pronto como las condiciones lo permitan”, aseguró la IATA.