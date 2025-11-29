Estados
Ver día anteriorSábado 29 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/29. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/Docentes veracruzanos protestan por cambios en el modo de pago/
A nterior
 
Docentes veracruzanos protestan por cambios en el modo de pago
Foto
▲ Profesores de varios municipios de Veracruz impidieron ayer el paso a varias escuelas en rechazo al nuevo esquema de “nómina única”, impulsado por el gobierno estatal.Foto Carlos Nava
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 27

Veracruz, Ver., Maestros de diversas escuelas de Veracruz tomaron las instalaciones de los centros educativos para protestar contra del esquema de “nómina única” que impulsa el gobierno del estado.

Planteles de Xalapa, Orizaba, Córdoba y Papantla, entre otros, amanecieron con estas movilizaciones, donde los docentes colocaron carteles y otros instrumentos para bloquear los accesos a las aulas.

Hace algunos días, la Secretaría de Educación de Veracruz, mediante el oficio SEV/OM/0102/2025, informó que sus pagos se concentraron por conducto del banco BBVA, lo que los profesores argumentan podría afectarlos de varias formas.

Los inconformes acusan que dicha institución bancaria no cuenta con presencia en los 212 municipios de la entidad veracruzana y deja en la vulnerabilidad principalmente a docentes de zonas rurales y de la sierra.

Carlos Alberto Camacho Mayo, secretario de la delegación 36 del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación, hizo un llamado al gobierno encabezado por Rocío Nahle García para que reconsidere dicha decisión y dialogue con el magisterio al respecto.

Cabe señalar que en las protestas participan profesores de escuelas de diversos niveles educativos, como primarias, secundarias y bachilleratos, a lo largo y ancho de la entidad, como una forma de ejercer presión a las autoridades. Los maestros advirtieron que en caso de no ser escuchados y no tener una respuesta favorable a sus exigencias, la toma de planteles y movilizaciones podrían extenderse a más escuelas.

 

A nterior
Subir al inicio del texto