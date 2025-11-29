▲ Profesores de varios municipios de Veracruz impidieron ayer el paso a varias escuelas en rechazo al nuevo esquema de “nómina única”, impulsado por el gobierno estatal. Foto Carlos Nava

Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 27

Veracruz, Ver., Maestros de diversas escuelas de Veracruz tomaron las instalaciones de los centros educativos para protestar contra del esquema de “nómina única” que impulsa el gobierno del estado.

Planteles de Xalapa, Orizaba, Córdoba y Papantla, entre otros, amanecieron con estas movilizaciones, donde los docentes colocaron carteles y otros instrumentos para bloquear los accesos a las aulas.

Hace algunos días, la Secretaría de Educación de Veracruz, mediante el oficio SEV/OM/0102/2025, informó que sus pagos se concentraron por conducto del banco BBVA, lo que los profesores argumentan podría afectarlos de varias formas.

Los inconformes acusan que dicha institución bancaria no cuenta con presencia en los 212 municipios de la entidad veracruzana y deja en la vulnerabilidad principalmente a docentes de zonas rurales y de la sierra.