Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 27
Veracruz, Ver., Maestros de diversas escuelas de Veracruz tomaron las instalaciones de los centros educativos para protestar contra del esquema de “nómina única” que impulsa el gobierno del estado.
Planteles de Xalapa, Orizaba, Córdoba y Papantla, entre otros, amanecieron con estas movilizaciones, donde los docentes colocaron carteles y otros instrumentos para bloquear los accesos a las aulas.
Hace algunos días, la Secretaría de Educación de Veracruz, mediante el oficio SEV/OM/0102/2025, informó que sus pagos se concentraron por conducto del banco BBVA, lo que los profesores argumentan podría afectarlos de varias formas.
Los inconformes acusan que dicha institución bancaria no cuenta con presencia en los 212 municipios de la entidad veracruzana y deja en la vulnerabilidad principalmente a docentes de zonas rurales y de la sierra.
Carlos Alberto Camacho Mayo, secretario de la delegación 36 del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación, hizo un llamado al gobierno encabezado por Rocío Nahle García para que reconsidere dicha decisión y dialogue con el magisterio al respecto.
Cabe señalar que en las protestas participan profesores de escuelas de diversos niveles educativos, como primarias, secundarias y bachilleratos, a lo largo y ancho de la entidad, como una forma de ejercer presión a las autoridades. Los maestros advirtieron que en caso de no ser escuchados y no tener una respuesta favorable a sus exigencias, la toma de planteles y movilizaciones podrían extenderse a más escuelas.