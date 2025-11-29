Líder sindical insiste en que es incierto el destino de sus cuotas
Zacatecas, Zac., El gobierno de Zacatecas desacreditó la protesta que realizan maestros del Comité Ejecutivo de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes por quinto día consecutivo mantuvieron ayer un paro general de labores y un bloqueo en ambos sentidos del bulevar metropolitano, que cruza la capital del estado.
El secretario general del gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, expuso en un video las razones del gobierno de David Monreal para promover la “federalización de casi 900 maestros”, a quienes se pretende trasladar de la nómina estatal a la federal.
El funcionario acusó que la dirigencia de la sección 58, que encabeza Marcelino Rodarte Hernández, ha afirmado “cosas falsas o incorrectas”, creando incertidumbre entre los maestros interesados en incorporarse de forma voluntaria a la nómina del gobierno federal.
Rodrigo Reyes detalló que, a partir del cambio voluntario los profesores, “van a ser responsabilidad de la federación en pagos y obligaciones. Cada 15 días van a recibir su salario y sus prestaciones en tiempo y forma sin necesidad de gestionarlas ante la federación”.
Refirió que “no será necesario solicitar una deuda para cubrir el gasto corriente; ahora van a tener garantizado, mediante el soporte de la federación, que esto sea así”.
Culpó a la dirigencia de la sección 58 de malinformar a sus agremiados, pues “ha dicho que este proceso se está haciendo en lo ‘oscurito’, lo que es falso.”
Destacó que “los primeros en recibir la información sobre las casi 900 plazas estatales que pasarían a la federación fueron precisamente los integrantes del comité del SNTE.
“Les dicen que van a perder derechos y también es mentira; simplemente vamos a cambiar de un sistema pensionario a otro.
Garantizan ventajas
“No sólo no se van a perder sus derechos, sino que se van a reforzar, porque pasar de la nómina estatal a la federal va a brindar muchísima más certeza a su salario y prestaciones en tiempo y forma.”
Reyes Muguerza remató: “se está diciendo que el gobierno del estado ha intentado obligar a los maestros a cambiar de régimen, y es completamente falso”.
El procedimiento “es totalmente individual y libre, por eso es importante decir que el gobierno no tiene el derecho de obligar a un profesor del régimen estatal a pasar a la nómina federal, pero el sindicato, o los líderes, no tienen el derecho de forzar a maestros a que permanezcan en el régimen estatal”.
Al respecto, Marcelino Rodarte recordó al gobierno monrealista que su administración “no ha aclarado cómo va a devolver las cuotas de los maestros que cambien al sistema federalizado y que no hay certidumbre sobre el destino del Issstezac”.