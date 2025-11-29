Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 27

Zacatecas, Zac., El gobierno de Zacatecas desacreditó la protesta que realizan maestros del Comité Ejecutivo de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes por quinto día consecutivo mantuvieron ayer un paro general de labores y un bloqueo en ambos sentidos del bulevar metropolitano, que cruza la capital del estado.

El secretario general del gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, expuso en un video las razones del gobierno de David Monreal para promover la “federalización de casi 900 maestros”, a quienes se pretende trasladar de la nómina estatal a la federal.

El funcionario acusó que la dirigencia de la sección 58, que encabeza Marcelino Rodarte Hernández, ha afirmado “cosas falsas o incorrectas”, creando incertidumbre entre los maestros interesados en incorporarse de forma voluntaria a la nómina del gobierno federal.

Rodrigo Reyes detalló que, a partir del cambio voluntario los profesores, “van a ser responsabilidad de la federación en pagos y obligaciones. Cada 15 días van a recibir su salario y sus prestaciones en tiempo y forma sin necesidad de gestionarlas ante la federación”.

Refirió que “no será necesario solicitar una deuda para cubrir el gasto corriente; ahora van a tener garantizado, mediante el soporte de la federación, que esto sea así”.

Culpó a la dirigencia de la sección 58 de malinformar a sus agremiados, pues “ha dicho que este proceso se está haciendo en lo ‘oscurito’, lo que es falso.”