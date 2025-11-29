De La Redacción

Familiares de Kimberly Marisol Ramírez Merino, de 13 años, informaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó, con pruebas genéticas, que el cuerpo encontrado el pasado domingo en el poblado del Huiteco, municipio de Chilpancingo, Guerrero, corresponde a la adolescente.

De acuerdo con la Alerta Ámber, la estudiante de la Secundaria Técnica 30 Lázaro Cárdenas, ubicada en la capital del estado, desapareció el 1° de noviembre. Fue vista por última vez afuera de una tienda de conveniencia, en la colonia Alianza Popular, frente a las instalaciones de la policía de Chilpancingo.

Sus allegados interpusieron una denuncia por su ausencia el pasado día 6; aseguraron que por dos días intentaron realizar dicho trámite, pero les pusieron muchas trabas antes de hacer el trámite formal.