Elio Henríquez

corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 26

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Luego de vivir nueve años desplazados en San Cristóbal de Las Casas, a causa de conflictos políticos y la presencia de grupos civiles armados, 34 familias (más de 240 personas), regresaron al ejido Puebla, municipio de Chenalhó.

La Secretaría de Protección Civil estatal notificó que los tsotsiles retornaron el jueves, acompañados por la titular de la Secretaría de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando, y el fiscal general del estado, Jorge Llaven Abarca.

“El objetivo principal de este esfuerzo impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar es garantizar un retorno digno, seguro y voluntario a las 34 familias.

“Este trabajo interinstitucional integral aseguró un proceso ordenado mediante la entrega de viviendas y apoyos básicos como despensas, paquetes de salud e invernales, además de un donativo de aves de traspatio para impulsar la autosuficiencia alimentaria”, señaló la dependencia en un comunicado.