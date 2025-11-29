Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 26

Veracruz, Ver., Un nuevo derrame de hidrocarburos se generó ayer en el río Cazones, en la zona norte del estado, lo que provocó la suspensión del suministro de agua y preocupación entre los habitantes debido a que el líquido no se puede utilizar.

La Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), por conducto de su Oficina Operadora Poza Rica, informó que se interrumpió la operación de bombeo en un importante sector donde la población se quedó sin suministro.

Las autoridades indicaron que al momento se desconoce el punto de origen del hidrocarburo que flota en el embalse, pero solicitaron apoyo de Petróleos Mexicanos (Pemex) para las tareas de limpieza.

“A las 6 horas de hoy (viernes) se suspende operación de bombeo desde Bocatoma nuevamente por presencia de aceite en el río Cazones frente a la Captación del Sistema de Agua de Poza Rica en la localidad de Corralillos”, indicó la CAEV.