Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 26
Veracruz, Ver., Un nuevo derrame de hidrocarburos se generó ayer en el río Cazones, en la zona norte del estado, lo que provocó la suspensión del suministro de agua y preocupación entre los habitantes debido a que el líquido no se puede utilizar.
La Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), por conducto de su Oficina Operadora Poza Rica, informó que se interrumpió la operación de bombeo en un importante sector donde la población se quedó sin suministro.
Las autoridades indicaron que al momento se desconoce el punto de origen del hidrocarburo que flota en el embalse, pero solicitaron apoyo de Petróleos Mexicanos (Pemex) para las tareas de limpieza.
“A las 6 horas de hoy (viernes) se suspende operación de bombeo desde Bocatoma nuevamente por presencia de aceite en el río Cazones frente a la Captación del Sistema de Agua de Poza Rica en la localidad de Corralillos”, indicó la CAEV.
Luego de las inundaciones por las lluvias de octubre pasado, en la zona norte de Veracruz se reportaron afectaciones en algunos municipios debido a derrames de compuestos químicos en cuerpos de agua.
Desoyen a damnificados
Pobladores de Álamo de Tema-pache denunciaron la pérdida de cosechas y plantíos, además de la contaminación de pozos por esta razón, por lo que han exigido compensaciones a la empresa estatal productora; sin embargo, no han sido escuchados.
Ante la situación actual en Poza Rica, las autoridades sugirieron a la población hacer uso racionado de agua y mantenerse a la espera de información del restablecimiento del servicio. “Se sugiere el uso y cuidado del líquido, así como estar atentos a los comunicados oficiales de esta Oficina Operadora, CAEV Poza Rica”.