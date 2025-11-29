Ernesto Martínez y Marco Antonio Duarte

Corresponsal y Especial para La Jornada Morelia Mich.

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 26

Un colectivo de madres buscadoras localizó al menos cuatro cuerpos en un predio de la región boscosa de Uruapan, propiedad de la familia del diputado local independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla.

El legislador, quien fue uno de los hombres más cercanos al extinto alcalde Carlos Manzo, explicó que sus familiares abandonaron ese terreno desde hace ocho años, precisamente por la presencia del crimen organizado en la zona.

Detalló que él mismo colabora con las activistas, quienes le pidieron acceso al sitio pues realizan labores de rastreo en áreas aledañas para intentar localizar a sus seres queridos desaparecidos.

Bautista Tafolla explicó que el predio se ubica en una parte boscosa del poblado de Toreo el Alto, cerca del camino que conduce a la localidad de Tiamba, una región donde operan células delictivas.

“Agradezco al colectivo de las madres buscadoras; hace un tiempo les comenté que en una propiedad familiar de donde tuvimos que salirnos por la presencia del crimen organizado y donde un perro había sacado un cráneo humano. Han estado yendo a buscar y ya han encontrado cuatro cuerpos. Al parecer hay muchísimos más”, precisó.