Vianney Carrera

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 25

Pesquería, NL., Una persona fallecida, cinco lesionadas y cuatro casas afectadas dejó una explosión en una vivienda que presuntamente almacenaba pirotecnia en el municipio de Pesquería, informó Protección Civil del estado.

El estallido ocurrió alrededor de las 20:45 horas de ayer en la calle Olmo Siberiano, número 510, colonia Los Olmos, indicó.

De acuerdo con la autoridad, uno de los heridos es menor de edad y uno de los adultos lesionados se encuentra en estado crítico; todos los afectados fueron trasladados a hospitales de la zona.