Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 25
Pesquería, NL., Una persona fallecida, cinco lesionadas y cuatro casas afectadas dejó una explosión en una vivienda que presuntamente almacenaba pirotecnia en el municipio de Pesquería, informó Protección Civil del estado.
El estallido ocurrió alrededor de las 20:45 horas de ayer en la calle Olmo Siberiano, número 510, colonia Los Olmos, indicó.
De acuerdo con la autoridad, uno de los heridos es menor de edad y uno de los adultos lesionados se encuentra en estado crítico; todos los afectados fueron trasladados a hospitales de la zona.
En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran el momento en el que ocurre el estallido que, según Protección Civil, ocasionó daños en la estructura de cuatro inmuebles.
Algunos usuarios de Internet señalaron que el estruendo se escuchó también en el ayuntamiento de Apodaca.