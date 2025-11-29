Dañados, 132 planteles por las tormentas de octubre
Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 25
Pachuca, Hgo., Natividad Castrejón Valdez, secretario de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), dio a conocer que la remoción de lodo en las escuelas del estado afectadas por las lluvias de octubre pasado –que provocaron el fallecimiento de al menos 22 personas– ha generado un gasto acumulado de 80 millones de pesos.
En entrevista, el funcionario aseguró que la mayor parte de esta cantidad será absorbida por el seguro institucional de orden federal.
Explicó que se encuentran calculando el monto final del costo del siniestro para la infraestructura escolar. La cifra de 80 millones de pesos, de la cual dijo fue informado apenas el pasado miércoles, corresponde únicamente al costo del retiro del fango.
El titular de la SEPH adelantó que se está realizando una evaluación de los daños que no serán cubiertos por el seguro, específicamente accesos y entradas, con la intención de presentar el informe al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar.
El objetivo es incluir estos requerimientos dentro del presupuesto que se destinará el próximo año para la reparación de las afectaciones en general.
Precisó que con el transcurso de las semanas, los reportes iniciales de los centros escolares con perjuicios severos han disminuido.
Explicó que, al verificar el estado de los inmuebles, ha bajado el número de sedes afectadas.
Castrejón Valdez detalló que la SEPH, al corte del pasado miércoles, ha contabilizado 132 planteles con daños, de los cuales 19 tienen perjuicios graves, 45, moderados y 68 con daños considerados leves.
A pesar del “intenso” trabajo realizado, expuso, está pendiente la visita a 20 escuelas ubicadas en zonas como Tianguistengo, donde la complicación para acceder ha sido un factor determinante; éstos están contemplados dentro de la categoría de afectaciones moderadas.
Niños sin clases
Respecto a las consecuencias directas a la comunidad estudiantil, el secretario informó que 335 alumnos de nivel básico pertenecientes a 21 escuelas no han podido reincorporarse a clases por situaciones diversas, y reconoció que la coordinación para definir cómo proceder está en proceso.
Indicó que la reconstrucción de los centros escolares que lo requieran comenzará en diciembre y concluirá en el verano, por lo que estarán listos para el próximo ciclo escolar.