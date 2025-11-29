Nathali González

La Jornada Hidalgo

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 25

Pachuca, Hgo., Natividad Castrejón Valdez, secretario de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), dio a conocer que la remoción de lodo en las escuelas del estado afectadas por las lluvias de octubre pasado –que provocaron el fallecimiento de al menos 22 personas– ha generado un gasto acumulado de 80 millones de pesos.

En entrevista, el funcionario aseguró que la mayor parte de esta cantidad será absorbida por el seguro institucional de orden federal.

Explicó que se encuentran calculando el monto final del costo del siniestro para la infraestructura escolar. La cifra de 80 millones de pesos, de la cual dijo fue informado apenas el pasado miércoles, corresponde únicamente al costo del retiro del fango.

El titular de la SEPH adelantó que se está realizando una evaluación de los daños que no serán cubiertos por el seguro, específicamente accesos y entradas, con la intención de presentar el informe al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar.

El objetivo es incluir estos requerimientos dentro del presupuesto que se destinará el próximo año para la reparación de las afectaciones en general.

Precisó que con el transcurso de las semanas, los reportes iniciales de los centros escolares con perjuicios severos han disminuido.