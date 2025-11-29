▲ Cuadrillas retiran algunas de las rocas de un tramo carretero del municipio de Huejutla, Hidalgo. Foto @gobiernohidalgo

Iván Sánchez

Corresponsal y La Jornada Hidalgo

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 25

Las recientes lluvias provocadas por el frente frío número 16 causaron el deceso de una persona y que varios poblados quedaran incomunicados en municipios del sur del estado de Veracruz y en la sierra Gorda de Hidalgo, donde además provocaron deslaves, crecida de ríos y la caída de un puente provisional en el municipio de Xochiatipan, reportaron autoridades estatales.

En Tatahuicapan, Veracruz, el río Aguas Frías alcanzó más de tres metros sobre su nivel habitual y se desbordó en algunos poblados cercanos al afluente.

El campesino Marcelino Cruz Márquez, de 45 años, fue arrastrado por la corriente de dicho cauce la noche del jueves cuando intentaba cruzar por esa zona. Su cuerpo fue encontrado varios kilómetros adelante, en la comunidad de San Francisco Agua Fría, informó la dirección de Protección Civil local.

Las precipitaciones del jueves y madrugada de ayer también ocasionaron deslizamientos de tierra, los cuales cortaron al menos cuatro caminos y aislaron a más de 30 comunidades de Tatahuicapan y municipios vecinos.

El ayuntamiento solicitó a la gobernadora estatal, Rocío Nahle, que los apoye con maquinaria “para retirar toda esa cantidad de tierra que está obstruyendo los pasos carreteros”.

Protección Civil señaló que Tatahuicapan no ha recibido la ayuda del gobierno del estado y “justo ahora es más necesario que nunca”.

En demarcaciones como Soteapan hubo inundaciones y deslizamientos, como en la comunidad de Hilario C. Salas, donde el arroyo que cruza el poblado se desbordó.

En Coatzacoalcos, el agua anegó varias calles con afectaciones al tránsito vehicular y en vialidades como Independencia, Juan Osorio López, Malecón Costero y Chihuahua, entre otras.

También la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se vio afectada por inundación de calles y deslizamiento de tierra, que dejaron atrapado un taxi y dificultaron el traslado de la población.

Aludes sobre carreteras

Las constantes precipitaciones en Hidalgo ocasionaron deslaves y cierres preventivos en tramos carreteros del estado, así como la suspensión total del paso vehicular y peatonal en el puente provisional de Xochiatipan por el incremento del nivel del río Garcés.

Dicho paso fue construido en octubre pasado como vía emergente después de las afectaciones provocadas por la vaguada monzónica, la cual también dejó severos daños.

Protección Civil estatal informó también que los deslaves ocurrieron en la región de la sierra Gorda, donde hay cierres parciales o totales por la acumulación de lodo y rocas, lo que impide el ingreso de maquinaria.

En el municipio de Tenango, indicó, los deslizamientos aislaron al menos cuatro poblados, y hasta el momento no ha sido posible iniciar trabajos de rehabilitación debido a la inestabilidad del terreno.

Un derrumbe suscitado desde la noche del miércoles en la carretera Chapulhuacán-Pisaflores, en el paraje conocido como La Piedra, mantenía hasta el viernes incomunicadas la cabecera municipal de Pisaflores y poblados cercanos.

Autoridades locales dijeron que los habitantes de esa región sólo pueden salir por caminos que comunican con los estados de San Luis Potosí y Querétaro.

Asimismo, en municipios como Calnali, un deslizamiento de ladera bloqueó el acceso a la localidad de Papatlatla; en Agua Blanca, hubo derrumbes en San Martín, y en Juárez Hidalgo también se suscitaron aludes.

Habrá más precipitaciones

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se pronostican lluvias puntuales torrenciales en Veracruz (regiones Papaloapan y Los Tuxtlas) y Oaxaca (norte), así como evento de Norte con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Este fin de semana un nuevo frente frío (17) se aproximará al norte y noreste del país, originará precipitaciones aisladas en Coahuila y Nuevo León, así como vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en dichas regiones y con posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila.