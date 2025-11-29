Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 8
James Cameron cree que la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix sería un “desastre” para Hollywood.
El cineasta de 71 años detrás de Terminator, Titanic y Avatar es un defensor desde hace mucho tiempo de la experiencia cinematográfica.
Warner Bros. Discovery se puso recientemente a la venta, valorada en 50 mil millones de dólares. El conglomerado de entretenimiento posee numerosas marcas reconocidas, como CNN, HBO, DC Studios y el estudio cinematográfico insignia Warner Bros.
Ted Sarandos comanda Netflix que es una de las empresas que, según se informa, está intentando comprar WBD, junto con Paramount Skydance y Comcast.
En una nueva entrevista con Puck, Cameron criticó el modelo de estreno de la plataforma de streaming, diciendo: “Netflix sería un desastre. Lo siento, Ted, pero ¡vaya! Sarandos ha declarado públicamente que las películas en cines están muertas. Es una carnada para ingenuos. ‘La estrenaremos una semana. La estrenaremos 10 días. Calificaremos para los Premios de la Academia’. Creo que eso es fundamentalmente pésimo”.
Cameron continuó: “Una película debería estar hecha para el cine, y para mí los Premios de la Academia no significan nada si no son para el cine. Creo que se han apropiado de ellos, y me parece horrible”.
Hablando de manera más amplia sobre el poder de los servicios de streaming en Hollywood, Cameron agregó: “El streaming se afianzó con la base artística que creó invirtiendo mucho dinero y atrayendo a los talentos de primera línea, para luego quitarles la alfombra de debajo de los pies, ¿no es así?
Así que ahora los presupuestos son la mitad o un tercio de lo que eran. Películas (de mayor presupuesto) como Dune, Wicked, Avatar, etcétera, no están recibiendo luz verde para su estreno en streaming. Y tampoco la reciben de las grandes productoras existentes. Se han quedado en el olvido.
En septiembre, las acciones de Warner Bros. Discovery subieron casi 30 por ciento tras informes de que Paramount, recién salida de su fusión con Skydance Media, estaba preparando una oferta mayoritaria en efectivo para adquirir el conglomerado de medios.
El precio de las acciones de Warner Bros. Discovery aumentó otro 11 por ciento cuando se anunció la noticia de la venta, y la compañía pasó a estar valorada en 50 mil millones de dólares.
En un comunicado de prensa, David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, afirmó: “Seguimos dando pasos importantes para posicionar nuestro negocio y que tenga éxito en el cambiante panorama mediático actual, impulsando nuestras iniciativas estratégicas, devolviendo a nuestros estudios el liderazgo de la industria y ampliando HBO Max a nivel mundial.
“Tomamos la audaz decisión de prepararnos para separar la compañía en dos compañías de medios líderes y distintas, Warner Bros. y Discovery Global, porque creíamos firmemente que este era el mejor camino a seguir”.
Continuó: “No es de extrañar que el considerable valor de nuestra cartera esté recibiendo cada vez más reconocimiento en el mercado. Tras el interés de múltiples partes, hemos iniciado una revisión exhaustiva de alternativas estratégicas para identificar la mejor a seguir y aprovechar al máximo el valor de nuestros activos”.
Después de recibir ofertas iniciales de Netflix, Paramount Skydance y Comcast, Warner Bros. Discovery ha establecido el primero de diciembre como fecha límite para recibir ofertas mejoradas de segunda ronda.