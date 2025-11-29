Kevin Eg Perry

The Independent

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 8

James Cameron cree que la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix sería un “desastre” para Hollywood.

El cineasta de 71 años detrás de Terminator, Titanic y Avatar es un defensor desde hace mucho tiempo de la experiencia cinematográfica.

Warner Bros. Discovery se puso recientemente a la venta, valorada en 50 mil millones de dólares. El conglomerado de entretenimiento posee numerosas marcas reconocidas, como CNN, HBO, DC Studios y el estudio cinematográfico insignia Warner Bros.

Ted Sarandos comanda Netflix que es una de las empresas que, según se informa, está intentando comprar WBD, junto con Paramount Skydance y Comcast.

En una nueva entrevista con Puck, Cameron criticó el modelo de estreno de la plataforma de streaming, diciendo: “Netflix sería un desastre. Lo siento, Ted, pero ¡vaya! Sarandos ha declarado públicamente que las películas en cines están muertas. Es una carnada para ingenuos. ‘La estrenaremos una semana. La estrenaremos 10 días. Calificaremos para los Premios de la Academia’. Creo que eso es fundamentalmente pésimo”.

Cameron continuó: “Una película debería estar hecha para el cine, y para mí los Premios de la Academia no significan nada si no son para el cine. Creo que se han apropiado de ellos, y me parece horrible”.

Hablando de manera más amplia sobre el poder de los servicios de streaming en Hollywood, Cameron agregó: “El streaming se afianzó con la base artística que creó invirtiendo mucho dinero y atrayendo a los talentos de primera línea, para luego quitarles la alfombra de debajo de los pies, ¿no es así?

Así que ahora los presupuestos son la mitad o un tercio de lo que eran. Películas (de mayor presupuesto) como Dune, Wicked, Avatar, etcétera, no están recibiendo luz verde para su estreno en streaming. Y tampoco la reciben de las grandes productoras existentes. Se han quedado en el olvido.