Louis Chilton

The Independent

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 7

Ethan Hawke habló sobre la muerte del gran actor Philip SeymourHoffman, diciendo que no hubo “nada trágico” en él durante su vida.

Hoffman, estrella de películas como The Master y la ganadora del Oscar Capote, murió en 2014 por una sobredosis de drogas a la edad de 46 años.

Hawke habló con el diario The Guardian junto al director Richard Linklater para promocionar su nueva película, Blue Moon. En la entrevista, le preguntaron sobre tres de sus contemporáneos actores durante su ascenso en la década de 1990: Hoffman, Robin Williams y River Phoenix, quienes han sido considerados figuras trágicas tras su muerte.

“No había nada trágico en esas personas”, dijo Hawke. “Si estuvieran sentados aquí en el sofá, verían lo completamente apacibles que eran”.

Hawke protagonizó junto a Hoffman el thriller de 2007 Before the Devil Knows You're Dead , dirigido por Sidney Lumet.

“Para entender a Phil, hay que entender cuántos días superó la adicción”, continuó Hawke. “Phil tenía un problema. Perdió un día. Pero ganó todos los demás, durante veintitantos años.

“No quiero decir que no tuviera poder sobre su muerte. Pero fue un periodo difícil y se tomaba (su sobriedad) en serio. Iba camino a una reunión (el día de su muerte). Y conozco a otras personas talentosas, menos famosas, que han perdido la misma vida.”