Promociona la película Blue Moon
Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 7
Ethan Hawke habló sobre la muerte del gran actor Philip SeymourHoffman, diciendo que no hubo “nada trágico” en él durante su vida.
Hoffman, estrella de películas como The Master y la ganadora del Oscar Capote, murió en 2014 por una sobredosis de drogas a la edad de 46 años.
Hawke habló con el diario The Guardian junto al director Richard Linklater para promocionar su nueva película, Blue Moon. En la entrevista, le preguntaron sobre tres de sus contemporáneos actores durante su ascenso en la década de 1990: Hoffman, Robin Williams y River Phoenix, quienes han sido considerados figuras trágicas tras su muerte.
“No había nada trágico en esas personas”, dijo Hawke. “Si estuvieran sentados aquí en el sofá, verían lo completamente apacibles que eran”.
Hawke protagonizó junto a Hoffman el thriller de 2007 Before the Devil Knows You're Dead , dirigido por Sidney Lumet.
“Para entender a Phil, hay que entender cuántos días superó la adicción”, continuó Hawke. “Phil tenía un problema. Perdió un día. Pero ganó todos los demás, durante veintitantos años.
“No quiero decir que no tuviera poder sobre su muerte. Pero fue un periodo difícil y se tomaba (su sobriedad) en serio. Iba camino a una reunión (el día de su muerte). Y conozco a otras personas talentosas, menos famosas, que han perdido la misma vida.”
“Demasiado éxito o fracaso”, añadió el director Richard Linklater. “Ambos pueden tener una mala reacción”.
En Blue Moon, Hawke interpreta al aclamado compositor de teatro musical Lorenz Hart, quien luchó contra el alcoholismo y murió a la edad de 48 años.
Linklater también habló sobre sus relaciones laborales anteriores con personas que luchan contra la adicción.
“He tenido mis propias rupturas artísticas”, manifestó el director de Escuela de rock y Antes del amanecer. “Y siempre por la misma razón: la adicción. Es triste, es conmovedor. Es lo peor”.
Pero cuando estás en un puesto de responsabilidad, tienes que tomar una decisión por el bien del barco. “Te enviaremos a rehabilitación, pero no puedes quedarte aquí, tienes que salir”.
Antes de su muerte, Hoffman era reconocido como uno de los mejores actores de Hollywood y había disfrutado de papeles principales en películas como Synecdoche, New York, Doubt y The Savages .
En 2024, The Independent nombró a Hoffman el mejor actor del siglo XXI en un ranking de los 60 mejores actores de cine.