El próximo 13 de diciembre, el actor de la película Mary Poppins cumplirá 100 años de edad.

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 7

El actor de Mary Poppins y Chitty Chitty Bang Bang, Dick Van Dyke, compartió lo que él afirma es su secreto para una larga vida, semanas antes de cumplir 100 años.

La estrella estadunidense, que alcanzará esa edad el 13 de diciembre, dijo en una nueva entrevista que ha logrado evitar la ira y el odio a lo largo de su vida, lo cual es “una de las principales cosas que me han mantenido en marcha”.

Según Van Dyke, “nunca ha sido capaz de desarrollar un sentimiento de odio” y atribuye el haber llegado a los 99 años a su “perspectiva más brillante.

“Siempre he pensado que la ira es algo que devora las entrañas de una persona, y el odio”, declaró a la revista People.

Había cosas y gente que no me gustaban y que desaprobaba. Pero nunca pude expresar un odio intenso.

Van Dyke también atribuyó gran parte de su supervivencia a su esposa Arlene, de 54 años .

“Sin lugar a dudas, nuestro romance continuo es la razón más importante por la que no me he convertido en una persona gruñona y hermética”, escribió Van Dyke en un reciente diario de salud para The Times.

“Arlene tiene la mitad de mi edad, y me hace sentir entre dos tercios y tres cuartos de mi edad, lo cual sigue siendo mucho decir.”

En el mismo artículo, dijo que se siente “disminuido” tanto “física como socialmente” , y reveló que “todos y cada uno de mis amigos más queridos de toda la vida se han ido, lo que se siente tan solo como suena”.

A pesar de estar cerca de cumplir un siglo, Van Dyke sigue activo y ha publicado un nuevo libro, 100 Rules For Living To 100 (100 reglas para vivir hasta los 100). “Cada regla surge de una historia de mi propia vida, que creo que se ha quedado grabada en mi memoria por una buena razón: porque tuvo un significado emocional más amplio para mí”, refiere sobre el libro.

El actor, que también protagonizó un video musical de Coldplay el año pasado, expresa un espíritu juvenil al afirmar: “Me siento realmente bien para tener 100 años. A veces tengo más energía que otras, pero nunca me despierto de mal humor. Me siento como si tuviera 13”.

Al reflexionar sobre su legado, el artista no se preocupa por el recuerdo personal, sino por la alegría imperecedera que aporta su trabajo. “Pero es la música, la música que dejamos atrás”, reflexionó.

“Mientras los niños canten con orgullo su nueva palabra, Supercalifragilisticexpialidocious, o canten y salten al ritmo de Chim ChimCher-ee, la parte más importante de mí siempre estará viva.”

La ilustre carrera de Van Dyke abarca más de siete décadas, lo que le ha valido numerosos galardones, incluyendo cuatro Emmy, un Tony por Bye Bye Birdie y un Grammy por la banda sonora de Mary Poppins. Fue incluido en el Salón de la Fama de la Televisión en 1995 y ostenta una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Resume su trayectoria como “una vida maravillosamente plena y emocionante, de la que no me puedo quejar”.