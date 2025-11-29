Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 20
Nueva York., Los estadunidenses, ávidos de gangas, gastaron en el Día de Acción de Gracias 5.3 por ciento más que el año pasado, y lo hicieron mayormente mediante computadores portátiles y teléfonos en lugar de enfrentarse al frío durante el crucial fin de semana de compras del Black Friday.
Si bien las primeras cifras de ventas por Internet mostraron una tendencia prometedora del gasto, en los grandes comercios la tradicional búsqueda de gangas del Black Friday se percibió más tibia en comparación con años anteriores, cuando multitudes de personas hacían fila en la mañana posterior al Día de Acción de Gracias.
Muchos de los que se aventuraron a salir dijeron que tenían un presupuesto ajustado y estaban temerosos de gastar más de la cuenta en un momento en que la inflación sigue elevada y el mercado laboral se debilita.
El gasto global en Internet el jueves de Acción de Gracias aumentó 5.3 por ciento anual, a 6 mil 400 millones de dólares, indicó Adobe Analytics, que examina las transacciones de comercio electrónico en Internet, con cobertura de más de un billón de visitas a sitios de venta al por menor en Estados Unidos.
Starbucks sigue en paro
El sindicato que representa a trabajadores de Starbucks comunicó el viernes que intensificó una huelga en más de 120 tiendas y 85 ciudades del país –en pleno Black Friday–, en demanda de aumentos salariales y de más personal.
La huelga, que va camino de ser la más larga de la historia de Starbucks, comenzó el 13 de noviembre en más de 65 tiendas y de 40 ciudades de Estados Unidos. El sindicato Workers United afirma que representa a más de 11 mil baristas y unas 550 tiendas de la cadena de cafeterías. Por su parte, Starbucks, que cuenta con más de 17 mil establecimientos en Estados Unidos, aseguró que 99 por ciento de sus locales en el país permanecen abiertos.
Los trabajadores también convocaron una huelga en los almacenes de Amazon en Alemania, con el objetivo de interrumpir las operaciones en un día clave de ventas mientras presionan para obtener un convenio colectivo.