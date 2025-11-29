Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 20

Nueva York., Los estadunidenses, ávidos de gangas, gastaron en el Día de Acción de Gracias 5.3 por ciento más que el año pasado, y lo hicieron mayormente mediante computadores portátiles y teléfonos en lugar de enfrentarse al frío durante el crucial fin de semana de compras del Black Friday.

Si bien las primeras cifras de ventas por Internet mostraron una tendencia prometedora del gasto, en los grandes comercios la tradicional búsqueda de gangas del Black Friday se percibió más tibia en comparación con años anteriores, cuando multitudes de personas hacían fila en la mañana posterior al Día de Acción de Gracias.

Muchos de los que se aventuraron a salir dijeron que tenían un presupuesto ajustado y estaban temerosos de gastar más de la cuenta en un momento en que la inflación sigue elevada y el mercado laboral se debilita.

El gasto global en Internet el jueves de Acción de Gracias aumentó 5.3 por ciento anual, a 6 mil 400 millones de dólares, indicó Adobe Analytics, que examina las transacciones de comercio electrónico en Internet, con cobertura de más de un billón de visitas a sitios de venta al por menor en Estados Unidos.