Denuncian esquema de explotación por trabajo sin contratos
Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 20
Roma. Los periodistas de los principales medios italianos se declararon en huelga este viernes a causa de las reducciones de personal de las redacciones y la escasez de financiamiento, informó la Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI).
Los periodistas denuncian la disminución de salarios y la creciente explotación de los trabajadores independientes, conocidos como freelancers y de los que trabajan según contratos temporales. Estos procesos, comunes en los últimos diez años, provocaron serias consecuencias para la diversidad mediática y el derecho de los ciudadanos para tener acceso a la información, afirma la FNSI.
Por ello, exige concertar un nuevo contrato laboral colectivo entre los editores y los periodistas, en el que se consideren las profesiones digitales, se regule el uso de inteligencia artificial (IA) y se garantice la retribución justa del trabajo.
“Estamos en huelga porque nuestro contrato laboral expiró hace 10 años y, sobre todo, porque creemos que el periodismo, que es el baluarte de la vida democrática, no goza de la debida atención por parte de la Federación de Editores, la que practica numerosas reducciones e invierto poco, pese a estar recibiendo cuantiosos subsidios del Estado”, declaró la FNSI.
En respuesta a esas denuncias, la Federación Italiana de Editores de Periódicos (FIEG) acusó a la FNSI de estar aplazando las negociaciones sobre el nuevo contrato laboral y afirmó que los periodistas no quieren introducir medidas que estimulen la contratación de la gente joven, prefiriendo limitarse a plantear exigencias financieras.
“Durante el último decenio, los editores invirtieron sustanciales recursos en la protección de la calidad y la libertad de la información y de los puestos de trabajo de los periodistas”, declaró la FIEG.
En julio de 2024, la Federación Nacional de la Prensa Italiana y otras organizaciones periodísticas pidieron a la Comisión Europea investigar el estado de la libertad de prensa en Italia, afirmando que los medios del país experimentan presión.