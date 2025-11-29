Sputnik

La Jornada

29 de noviembre de 2025

Roma. Los periodistas de los principales medios italianos se declararon en huelga este viernes a causa de las reducciones de personal de las redacciones y la escasez de financiamiento, informó la Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI).

Los periodistas denuncian la disminución de salarios y la creciente explotación de los trabajadores independientes, conocidos como freelancers y de los que trabajan según contratos temporales. Estos procesos, comunes en los últimos diez años, provocaron serias consecuencias para la diversidad mediática y el derecho de los ciudadanos para tener acceso a la información, afirma la FNSI.

Por ello, exige concertar un nuevo contrato laboral colectivo entre los editores y los periodistas, en el que se consideren las profesiones digitales, se regule el uso de inteligencia artificial (IA) y se garantice la retribución justa del trabajo.

“Estamos en huelga porque nuestro contrato laboral expiró hace 10 años y, sobre todo, porque creemos que el periodismo, que es el baluarte de la vida democrática, no goza de la debida atención por parte de la Federación de Editores, la que practica numerosas reducciones e invierto poco, pese a estar recibiendo cuantiosos subsidios del Estado”, declaró la FNSI.