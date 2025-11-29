Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 19
El peso anotó un alza semanal y mensual y cerró en 18.29 unidades por dólar, su mejor nivel en 16 meses. El repunte de la moneda mexicana se dio en medio de un debilitamiento del dólar, en momentos en que se fortalecieron las expectativas de un nuevo recorte de tasas de interés en Estados Unidos antes de que concluya el año, lo que reforzó el interés de los inversionistas en los mercados de riesgo.
En operaciones al mayoreo, el tipo de cambio cerró en 18.29 pesos por dólar, de acuerdo con el Banco de México, lo que representó un avance de 5 centavos (0.29 por ciento), respecto al día anterior, y de 19 centavos (1.02 por ciento) en la semana. En el balance mensual, el repunte de la moneda mexicana fue de 28 centavos (1.53 por ciento), lo que le permitió marcar su mejor nivel desde el 23 de julio del año pasado, cuando se intercambió en 18.16 unidades por dólar.
A nivel local, también se espera un recorte de tasas por parte del Banco de México. En la sesión, el peso también se vio favorecido por el reporte del empleo de octubre.
Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió 1.44 por ciento a 63 mil 596.78 puntos, apuntando un alza de alrededor de 2.7 en la semana y de 1.3 por ciento en noviembre.
Los volúmenes de negociación fueron más bajos de lo normal, debido a que Wall Street operó con horario reducido por tras el feriado de Acción de Gracias. En los mercados globales, una interrupción en CME Group, el mayor operador bursátil del mundo, paralizó las negociaciones de futuros a nivel global.