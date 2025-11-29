De La Redacción y Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 19

El peso anotó un alza semanal y mensual y cerró en 18.29 unidades por dólar, su mejor nivel en 16 meses. El repunte de la moneda mexicana se dio en medio de un debilitamiento del dólar, en momentos en que se fortalecieron las expectativas de un nuevo recorte de tasas de interés en Estados Unidos antes de que concluya el año, lo que reforzó el interés de los inversionistas en los mercados de riesgo.

En operaciones al mayoreo, el tipo de cambio cerró en 18.29 pesos por dólar, de acuerdo con el Banco de México, lo que representó un avance de 5 centavos (0.29 por ciento), respecto al día anterior, y de 19 centavos (1.02 por ciento) en la semana. En el balance mensual, el repunte de la moneda mexicana fue de 28 centavos (1.53 por ciento), lo que le permitió marcar su mejor nivel desde el 23 de julio del año pasado, cuando se intercambió en 18.16 unidades por dólar.