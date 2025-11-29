Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 19

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el próximo lunes primero de diciembre se realizará el anuncio del aumento al salario mínimo para 2026. Agregó que las negociaciones en torno a la reforma para instrumentar la jornada laboral de 40 horas semanales están avanzando bien por lo que confió que muy pronto, en días, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social alcance el acuerdo definitivo para formalizar la propuesta.

Por otro lado, señaló que el director del Issste, Martí Batres esta trabajando en modificaciones al sistema de pensiones para los trabajadores del Estado. Durante su conferencia, dijo que si bien cada uno de los servidores del Estado pueden elegir la Afore que prefieran, es importante que Pensionissste sea un esquema más solidario, anticipando que muy pronto se anunciarán las modificaciones.

La mandataria explicó que se está conversando con representantes del sector empresarial para promover nuevos esquemas de inversión mixta en materia de infraestructura y otros ámbitos. Refirió que en el caso del sector eléctrico está claramente definido que la Comisión Federal de Electricidad debe generar al menos 56 por ciento de la energía eléctrica y 46 por ciento la iniciativa privada.