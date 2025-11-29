Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 19

Las aerolíneas mexicanas Volaris y VivaAerobús recibieron una notificación del fabricante de aviones francés Airbus para realizar una actualización de software de los aparatos A320, que está realizando a nivel global.

Airbus informó ayer que está ordenando un cambio inmediato de software en “un número significativo” de sus aviones más vendidos de la familia A320, en una medida que, según fuentes del sector consultados por la agencia de noticias Reuters, afectará a unas 6 mil aeronaves, es decir, a más de la mitad de la flota mundial.

Airbus dijo en un comunicado que emitió una transmisión de alerta a los operadores, luego que un incidente reciente con un avión de la familia A320 reveló que “la intensa radiación solar puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo”.

Fuentes del sector señalaron que el incidente que desencadenó la inesperada acción de reparación tuvo que ver con un vuelo de JetBlue de Cancún a Newark, Nueva Jersey, el 30 de octubre, en el que varios pasajeros resultaron heridos tras una brusca pérdida de altitud, dijo Reuters y agregó que hay unos 11 mil 300 aviones de la familia A320 en funcionamiento.

El vuelo 1230 realizó un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, tras un problema de control de vuelo y una repentina pérdida de altitud no controlada, lo que dio lugar a una investigación de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA). JetBlue y la FAA no hicieron comentarios.

“Para dar cumplimiento a esta indicación, Volaris procederá a efectuar la actualización en toda su flota. La mayoría de las actualizaciones se completarán entre sábado y domingo, lo que ocasionará cancelaciones y retrasos en toda nuestra red de rutas durante las siguientes 48 a 72 horas. Posteriormente regresaremos a la actualidad operativa”, indicó Volaris en un comunicado.