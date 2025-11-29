Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 19
Las aerolíneas mexicanas Volaris y VivaAerobús recibieron una notificación del fabricante de aviones francés Airbus para realizar una actualización de software de los aparatos A320, que está realizando a nivel global.
Airbus informó ayer que está ordenando un cambio inmediato de software en “un número significativo” de sus aviones más vendidos de la familia A320, en una medida que, según fuentes del sector consultados por la agencia de noticias Reuters, afectará a unas 6 mil aeronaves, es decir, a más de la mitad de la flota mundial.
Airbus dijo en un comunicado que emitió una transmisión de alerta a los operadores, luego que un incidente reciente con un avión de la familia A320 reveló que “la intensa radiación solar puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo”.
Fuentes del sector señalaron que el incidente que desencadenó la inesperada acción de reparación tuvo que ver con un vuelo de JetBlue de Cancún a Newark, Nueva Jersey, el 30 de octubre, en el que varios pasajeros resultaron heridos tras una brusca pérdida de altitud, dijo Reuters y agregó que hay unos 11 mil 300 aviones de la familia A320 en funcionamiento.
El vuelo 1230 realizó un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, tras un problema de control de vuelo y una repentina pérdida de altitud no controlada, lo que dio lugar a una investigación de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA). JetBlue y la FAA no hicieron comentarios.
“Para dar cumplimiento a esta indicación, Volaris procederá a efectuar la actualización en toda su flota. La mayoría de las actualizaciones se completarán entre sábado y domingo, lo que ocasionará cancelaciones y retrasos en toda nuestra red de rutas durante las siguientes 48 a 72 horas. Posteriormente regresaremos a la actualidad operativa”, indicó Volaris en un comunicado.
La aerolínea lamentó los inconvenientes a sus clientes, debido a esta situación y les pidió mantenerse informados a través de sus canales digitales. También ofrecerá opciones y alternativas de reprogramación de vuelos sin costo, que podrán realizarse mediante su página electrónica www.volaris.com ,sección Mis Reservas o través de WhatsApp, indicó.
Por su parte, VivaAerobus confirmó que recibió la notificación de Airbus para actualizar su software, pero no precisó las fechas en las que se realizará en su flota. Agregó que informará puntualmente a sus clientes qué itinerarios se verán afectados por esta orden precautoria para ofrecerles soluciones y alternativas en sus planes de viaje”.
También les solicitó mantenerse informados a través de su sitio web vivaaerobus.com y de sus canales oficiales, en los que se publicará información relacionada con este imprevisto.
La AFAC hará revisión
La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) realizará la verificación técnica de las aeronaves Airbus que operan Volaris y VivaAerobus para asegurar las condiciones óptimas de seguridad operativa. Lo anterior, luego que la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) emitió ayer la Directiva de Emergencia de Aeronavegabilidad AD No. 2025-0268-E, tras un incidente registrado el 30 de octubre, en el que una aeronave Airbus A320-200 de la empresa JetBlue experimentó una pérdida de control en vuelo. La AFAC indicó que en una comunicación dirigida a la comunidad aérea internacional, la autoridad europea pidió revisar el software de las computadoras de los controles de vuelo en las aeronaves de la familia Airbus A319, A320 y A321.
Con información de Alejandro Alegría y de la Redacción