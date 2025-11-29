Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 19
Los hogares aportaron 34.2 por ciento a la economía mexicana en el segundo trimestre de 2025, dato que significó una ligera reducción de 0.1 puntos porcentuales respecto al periodo anterior, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con las Cuentas por Sectores Institucionales Trimestrales (CSIT), este sector observó una reducción de 0.8 puntos porcentuales en su aportación al producto interno bruto (PIB) del país respecto a abril-junio del año pasado.
Las empresas generaron 43.9 por ciento de la economía mexicana, dato que mostró una reducción de 0.2 puntos porcentuales frente a enero-marzo de este año. En comparación con el segundo trimestre de 2024, se observó una disminución de 0.6 puntos porcentuales.
Gobierno gana terreno
En contraste, el sector que observó un mayor crecimiento en su aportación al PIB fue el gobierno, que fue de 9.4 por ciento.
El dato superó en 1.3 puntos porcentuales al del segundo trimestre de 2024 y 0.7 puntos porcentuales respecto a enero-marzo de 2025.
Las instituciones financieras generaron 5.3 por ciento del PIB en abril-junio, un avance de 0.1 por ciento tanto en su comparación frente al segundo trimestre, como a igual periodo de 2024.
Las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares aportaron 0.8 por ciento de la economía mexicana en el lapso de referencia. La cifra no observó cambios en comparación con el primer semestre de 2025, ni con abril-junio de un año antes.
El restante 6.4 por ciento del PIB en el segundo semestre se conformó por los impuestos sobre los productos netos y subsidios. El dato fue superior en 0.1 punto porcentual a abril-junio de 2024, pero disminuyó 0.5 puntos porcentuales frente al primer semestre.
Respecto a la distribución del PIB, la participación de los salarios en la economía mexicana fue de 30.4 por ciento, lo que mostró una diferencia de 1.7 puntos porcentuales frente al segundo trimestre de 2024. En comparación con enero-marzo, se observó un avance de 0.7 puntos porcentuales.
En abril-junio, el PIB ascendió a 35 billones 800 mil millones de pesos. De ese total, 10 billones 886 mil millones de pesos corresponden a los salarios.
Las ganancias empresariales representan 40.6 por ciento de la economía mexicana en el segundo trimestre de 2025, lo que significó una reducción de 1.1 puntos porcentuales frente a igual lapso del año pasado. No obstante, se mostró un aumento de 0.2 puntos porcentuales respecto a enero-marzo.