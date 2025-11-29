Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 19

Los hogares aportaron 34.2 por ciento a la economía mexicana en el segundo trimestre de 2025, dato que significó una ligera reducción de 0.1 puntos porcentuales respecto al periodo anterior, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con las Cuentas por Sectores Institucionales Trimestrales (CSIT), este sector observó una reducción de 0.8 puntos porcentuales en su aportación al producto interno bruto (PIB) del país respecto a abril-junio del año pasado.

Las empresas generaron 43.9 por ciento de la economía mexicana, dato que mostró una reducción de 0.2 puntos porcentuales frente a enero-marzo de este año. En comparación con el segundo trimestre de 2024, se observó una disminución de 0.6 puntos porcentuales.

Gobierno gana terreno

En contraste, el sector que observó un mayor crecimiento en su aportación al PIB fue el gobierno, que fue de 9.4 por ciento.

El dato superó en 1.3 puntos porcentuales al del segundo trimestre de 2024 y 0.7 puntos porcentuales respecto a enero-marzo de 2025.

Las instituciones financieras generaron 5.3 por ciento del PIB en abril-junio, un avance de 0.1 por ciento tanto en su comparación frente al segundo trimestre, como a igual periodo de 2024.