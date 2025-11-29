▲ La Asamblea Nacional aprobó por 127 votos a favor y 41 en contra un proyecto de ley para nacionalizar ArcelorMittal Francia. Foto Afp

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 18

La Asamblea Nacional (cámara baja del Parlamento francés) votó a favor de nacionalizar ArcelorMittal France, el mayor fabricante de acero del país, una medida impulsada por partidos de izquierda, que tiene como objetivo contrarrestar los planes de la firma de recortar empleos en ese país.

La moción, a la que el gobierno se opone y que ahora pasará al Senado, fue presentada por el partido de izquierda La Francia Insumisa (LFI) y fue aprobado el jueves por la noche en la cámara baja del Parlamento con 127 votos a favor frente a 41 en contra, aunque es probable que sea bloqueado por el Senado, dominado por partidos políticos de derecha opuestos a la nacionalización.

ArcelorMittal es la mayor compañía siderúrgica mundial, con una plantilla de casi 200 mil empleados, opera en más de 60 países y tiene su sede en Luxemburgo.

El gigante siderúrgico anunció este año medidas de recorte de costos en Europa que resultarían en la pérdida de aproximadamente 270 empleos en Francia, indicó el diario Le Monde.

Los diputados de la izquierda francesa afirmaron que la nacionalización es la única manera de salvar la empresa y los 15 mil empleos en Francia. Otros partidos de izquierda votaron a favor, la extrema derecha se abstuvo y los partidos que apoyan al gobierno minoritario francés se opusieron.

El ministro de Economía, Roland Lescure, declaró en la semana en redes sociales que la votación que se tenía prevista en la Asamblea Nacional es una “respuesta populista a un problema estructural”.

El ministro de Industria, Sébastien Martin, afirmó que la ley “debilitaría el empleo en lugar de protegerlo” y agregó que la amenaza para la empresa proviene de un tsunami de importaciones asiáticas que debe abordarse a nivel europeo.

Apoyo sindical

El debate surgió a raíz de un proyecto de ley del partido LFI que solicitaba la nacionalización de ArcelorMittal. En los últimos meses, los sindicatos y varios partidos políticos han impulsado la medida.