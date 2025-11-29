Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 18
La Asamblea Nacional (cámara baja del Parlamento francés) votó a favor de nacionalizar ArcelorMittal France, el mayor fabricante de acero del país, una medida impulsada por partidos de izquierda, que tiene como objetivo contrarrestar los planes de la firma de recortar empleos en ese país.
La moción, a la que el gobierno se opone y que ahora pasará al Senado, fue presentada por el partido de izquierda La Francia Insumisa (LFI) y fue aprobado el jueves por la noche en la cámara baja del Parlamento con 127 votos a favor frente a 41 en contra, aunque es probable que sea bloqueado por el Senado, dominado por partidos políticos de derecha opuestos a la nacionalización.
ArcelorMittal es la mayor compañía siderúrgica mundial, con una plantilla de casi 200 mil empleados, opera en más de 60 países y tiene su sede en Luxemburgo.
El gigante siderúrgico anunció este año medidas de recorte de costos en Europa que resultarían en la pérdida de aproximadamente 270 empleos en Francia, indicó el diario Le Monde.
Los diputados de la izquierda francesa afirmaron que la nacionalización es la única manera de salvar la empresa y los 15 mil empleos en Francia. Otros partidos de izquierda votaron a favor, la extrema derecha se abstuvo y los partidos que apoyan al gobierno minoritario francés se opusieron.
El ministro de Economía, Roland Lescure, declaró en la semana en redes sociales que la votación que se tenía prevista en la Asamblea Nacional es una “respuesta populista a un problema estructural”.
El ministro de Industria, Sébastien Martin, afirmó que la ley “debilitaría el empleo en lugar de protegerlo” y agregó que la amenaza para la empresa proviene de un tsunami de importaciones asiáticas que debe abordarse a nivel europeo.
Apoyo sindical
El debate surgió a raíz de un proyecto de ley del partido LFI que solicitaba la nacionalización de ArcelorMittal. En los últimos meses, los sindicatos y varios partidos políticos han impulsado la medida.
En mayo, el presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó que el gobierno no impulsará la propuesta. Su postura se dio en respuesta a varias huelgas iniciadas por los sindicatos que se oponen a los planes de la siderúrgica de recortar 600 puestos en Francia.
La propuesta de nacionalizar ArcelorMittal tiene un costo calculado en 3 mil millones de euros (3 mil 460 millones de dólares), indicó el medio Eurometal.
“Tomo nota de la votación en el Parlamento que busca nacionalizar ArcelorMittal”, dijo Lescure.
“Seguiremos oponiéndonos a la nacionalización de ArcelorMittal durante el resto del proceso legislativo, al tiempo que trabajaremos para proponer soluciones para la empresa y sus empleados”, afirmó.
El proyecto de ley, al que se opone el gobierno, debe pasar ahora al Senado para su confirmación, donde podría ser bloqueado por la mayoría conservadora.
La industria siderúrgica se ha visto afectada por la incertidumbre del mercado sobre las actuales negociaciones arancelarias entre Estados Unidos y Europa.
También por la vasta producción de China. El país asiático produjo mil millones de toneladas métricas de acero el año pasado, más de la mitad de la producción mundial, muy por delante de India (150 millones), Japón (84 millones) y Estados Unidos (79 millones), según la organización industrial World Steel. Europa se encuentra muy por detrás, con 37 millones de toneladas métricas producidas en Alemania, 20 millones en Italia, 12 millones en España y 11 millones en Francia, indicó el diario Le Monde.
Un portavoz de la empresa indicó que la nacionalización de ArcelorMittal no resolvería en absoluto los desafíos que enfrenta la industria siderúrgica en Francia y Europa.