S

tardust, una nueva empresa israelí, anunció haber reunido 60 millones de dólares para avanzar su proyecto de geoingeniería solar que venderá al mejor postor. Es por lejos el mayor proyecto de geoingeniería solar con fines de lucro hasta el momento (https://shorturl.at/xJ8xv).

Stardust inició en 2023, con investigadores en energía nuclear del gobierno de Israel, desde entonces consiguió 75 millones de dólares. Al inicio con capital de AWZ, una empresa canadiense-israelí-estadunidense que se especializa en “seguridad, inteligencia y tecnología“ y presume sus contratos con el Ministerio de Defensa de Israel, la CIA, FBI, Mossad, MI5 (https://tinyurl.com/mzcwpp6y). También Stardust menciona su vínculo con el ejército de Israel y la idea de que el gobierno de Estados Unidos compre la empresa en el futuro.

Su objetivo es claro: desarrollar tecnologías de geoingeniería solar a nivel comercial, para vender a gobiernos, ejércitos o a quién la pague. Según una entrevista a Politico, afirma que tendrá la tecnología lista para experimentos en la estratósfera en 2027, a gran escala en 2030 y para su despliegue global en 2035 (https://shorturl.at/cszPJ).

Debido a los altos riesgos al ambiente y la biodiversidad, la geoingeniería está bajo moratoria en el Convenio de Diversidad Biológica de ONU desde 2010, reafirmada por consenso en 2024. Las actividades anunciadas por Stardust violan estas decisiones.

La geoingeniería solar refiere a propuestas tecnológicas para reflejar de vuelta el espacio parte de la radiación solar, con la meta de bajar la temperatura global, uno de los síntomas del cambio climático. Se inspira en el efecto de las nubes volcánicas que impiden que parte de la luz del sol llegue a la Tierra. La propuesta más estudiada es la inyección de aerosoles en la estratósfera, especialmente de azufre, que actuaría como una sombrilla. Otras se basan en espejos o artefactos en el espacio para producir sombras en la Tierra. Todas son hipotéticas, conllevan efectos secundarios negativos y aumentan la inequidad del caos climático, con alto potencial de uso bélico y aumentar las tensiones geopolíticas (https://tinyurl.com/bdcwwepp , https://shorturl.at/IgZiC).

Modelos computacionales muestran que la geoingeniería solar a gran escala, podría bajar la temperatura, pero tendría fuertes impactos negativos en algunas zonas. Tendrá “ganadores” con mejor temperatura y “perdedores” que sufrirán peores sequías o inundaciones. Además, las partículas azufradas dañan la capa de ozono y son tóxicas para la salud y la naturaleza al caer, lo cual sucede a un año o dos de su inyección. Como la geoingeniería no cambia nada las causas del cambio climático, éste sigue, creando un mercado cautivo para quienes controlan la tecnología. Las partículas deben reinyectarse cada año y si se suspende el proyecto, la temperatura subiría abruptamente, creando una situación peor a la de inicio, algo que los científicos llaman “choque de terminación” (https://shorturl.at/U0eUM).