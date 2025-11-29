Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 17

El mercado laboral de México observó una mejoría en octubre, pues el número de personas ocupadas aumentó y la tasa de desempleo se redujo, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En el décimo mes del año, la población económicamente activa ocupada fue de 60 millones 899 mil 893, dato mayor en 655 mil 511 frente a septiembre, mientras en su comparación anual es superior en un millón 29 mil 915. La tasa de desempleo se ubicó en 2.6 por ciento, frente al 2.73 por ciento de septiembre; se trata del menor nivel desde abril. En octubre, la tasa de informalidad fue de 55.7 por ciento de la población ocupada –un total de 33.9 millones de personas–, porcentaje superior al 54.1 por ciento del décimo mes de 2024. Más información en: https://t.ly/Z-TK_.