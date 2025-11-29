Reuters y Sputnik

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 17

El Departamento del Tesoro está trabajando para cortar los beneficios federales a los “extranjeros ilegales” –por orden del presidente Donald Trump– y preservarlos para los ciudadanos estadunidenses, declaró ayer su titular, Scott Bessent.

El Tesoro “anunció que emitirá regulaciones que aclaran que las porciones rembolsadas de ciertos beneficios de impuestos sobre la renta individual ya no están disponibles para extranjeros ilegales y otros no calificados”, publicó Bessent en su cuenta de X.

Trump dijo el jueves que “suspenderá de forma permanente” la migración a Estados Unidos desde todos los llamados países del Tercer Mundo y prometió deportar de Estados Unidos a cualquier ciudadano extranjero que constituya una carga pública, una amenaza para la seguridad o sea incompatible con la civilización occidental.