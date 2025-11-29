Alejandro Alegría

Sábado 29 de noviembre de 2025

Los ingresos del sector público federal ascendieron a 6 billones 596 mil millones de pesos en los primeros 10 meses del año, monto que observó un avance de 2.7 por ciento frente a igual lapso del año pasado, informó este viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Al cierre de octubre de 2025, las finanzas públicas se mantuvieron en línea con las metas establecidas en el paquete económico 2026, en un entorno de crecimiento sostenido de los ingresos y una gestión responsable y prudente del gasto”, señaló la dependencia.

Los ingresos no petroleros de la Federación se ubicaron en 5 billones 854 mil millones de pesos, un aumento de 5.3 por ciento respecto a los 10 primeros meses de 2024. En comparación con lo aprobado por el Congreso de la Unión, fueron 110 mil millones de pesos más.

Los ingresos tributarios fueron de 4 billones 495 mil millones de pesos, monto que fue mayor en 91 mil millones de pesos respecto a lo programado y 6.8 por ciento superior frente a enero-octubre del año pasado.

Los ingresos petroleros de la Federación ascendieron a 739 mil millones de pesos, monto que mostró un desplome de 14.1 por ciento frente a enero-octubre de este año y fue menor en 241 mil millones de pesos respecto a lo programado.

El gasto del sector público fue de 7 billones 380 mil millones de pesos, un descenso de 1.7 por ciento frente a los 10 primeros meses del año pasado e inferior en 290 mil millones de pesos respecto a lo aprobado en el presupuesto.

“El gasto público presentó un avance de 98.9 por ciento respecto a lo calendarizado, garantizando la provisión oportuna de bienes y servicios públicos y el impulso a la inversión productiva”, indicó Hacienda.

Déficit menor al previsto

El déficit presupuestario fue 206 mil millones de pesos menor al previsto, mientras el superávit primario presupuestario alcanzó 240 mil millones de pesos, destacó la dependencia.

Los requerimientos financieros del sector público (RFSP) sumaron 919 mil millones de pesos, ubicándose dentro de los techos aprobados por el Congreso.

El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP) –la medida más amplia de la deuda– se ubicó en 51.1 por ciento del PIB, dato menor al 52 por ciento al cierre de 2024 y reflejó los ajustes a la serie histórica del Inegi.

Anotó que el costo financiero fue de un billón 23 mil millones de pesos, dato menor en 52 mil millones de pesos frente al previsto, aunque aumentó 7.9 por ciento real anual debido a condiciones financieras aún restrictivas.