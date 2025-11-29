Alejandro Alegría

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 17

El gobierno de Estados Unidos emitió ayer una alerta para pedir a empresas transmisoras de dinero reforzar controles para “detectar, identificar y denunciar” actividades “sospechosas” relacionadas con transferencias de fondos entre ese país y México realizadas por extranjeros indocumentados, en la que incluyó a las remesas.

“Anualmente, durante los últimos años, Estados Unidos ha sido testigo de un volumen significativo de transferencias de fondos transfronterizas, incluidas remesas de personas ubicadas en Estados Unidos, y ha tomado múltiples medidas este año para destacar los riesgos que presenta la actividad financiera transfronteriza”, aseguró la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, acrónimo en inglés) del Departamento del Tesoro.

De acuerdo con el gobierno estadunidense, las transmisoras de dinero deben informar para toda transacción que involucre al menos 2 mil dólares, sobre todo cuando exista la sospecha de que dicha operación está relacionada con una posible infracción de la ley.

Subrayó que esto incluye transferencias transfronterizas de fondos provenientes de empleos “ilegales” o de recursos que la institución tenga motivos para creer que fueron obtenidos de forma ilícita en Estados Unidos por extranjeros indocumentados.

La FinCEN indicó que la alerta forma parte de las acciones “para prevenir la explotación del sistema financiero estadunidense por parte de migrantes que buscan transferir fondos obtenidos ilícitamente, incluso mediante el traslado de dichos fondos a través de la frontera”.

“Los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociados con las transferencias transfronterizas de fondos varían según factores como el número y el volumen en dólares de las transacciones, así como la ubicación geográfica de los originadores y beneficiarios”, indicó.