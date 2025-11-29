La fincen emite alerta que incluye a las remesas
Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 17
El gobierno de Estados Unidos emitió ayer una alerta para pedir a empresas transmisoras de dinero reforzar controles para “detectar, identificar y denunciar” actividades “sospechosas” relacionadas con transferencias de fondos entre ese país y México realizadas por extranjeros indocumentados, en la que incluyó a las remesas.
“Anualmente, durante los últimos años, Estados Unidos ha sido testigo de un volumen significativo de transferencias de fondos transfronterizas, incluidas remesas de personas ubicadas en Estados Unidos, y ha tomado múltiples medidas este año para destacar los riesgos que presenta la actividad financiera transfronteriza”, aseguró la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, acrónimo en inglés) del Departamento del Tesoro.
De acuerdo con el gobierno estadunidense, las transmisoras de dinero deben informar para toda transacción que involucre al menos 2 mil dólares, sobre todo cuando exista la sospecha de que dicha operación está relacionada con una posible infracción de la ley.
Subrayó que esto incluye transferencias transfronterizas de fondos provenientes de empleos “ilegales” o de recursos que la institución tenga motivos para creer que fueron obtenidos de forma ilícita en Estados Unidos por extranjeros indocumentados.
La FinCEN indicó que la alerta forma parte de las acciones “para prevenir la explotación del sistema financiero estadunidense por parte de migrantes que buscan transferir fondos obtenidos ilícitamente, incluso mediante el traslado de dichos fondos a través de la frontera”.
“Los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociados con las transferencias transfronterizas de fondos varían según factores como el número y el volumen en dólares de las transacciones, así como la ubicación geográfica de los originadores y beneficiarios”, indicó.
Esta alerta está dirigida a transmisoras de dinero, empresas que realizan cambio de divisas, transferencia de fondos, entre otras operaciones.
“Actores maliciosos”
Aunque esta medida no está dirigida en particular a las remesas, pues “son legítimas”, también pidió vigilancia sobre estas, pues advirtió que “actores maliciosos” han utilizado los envíos de dinero “para facilitar o cometer financiamiento del terrorismo, narcotráfico y otras actividades ilícitas”.
El Departamento del Tesoro refirió que datos de la Oficina de Análisis Económico indican que las remesas de migrantes en Estados Unidos a residentes en otros países ascendieron a más de 72 mil millones de dólares en 2024.
La FinCEN recordó que ha tomado medidas para evitar que los cárteles de la droga mexicanos obtengan recursos. Entre ellas están las órdenes de focalización geográfica que exigen a las transmisoras de dinero ubicados en áreas de Arizona, California y Texas.
También emitió en meses recientes una alerta sobre el contrabando y la repatriación de grandes cantidades de efectivo por parte de organizaciones criminales trasnacionales, una alerta sobre esquemas de contrabando de petróleo en la frontera suroeste del Estados Unidos asociados con cárteles mexicanos.