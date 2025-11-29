▲ En una revancha del clásico regiomontano de futbol americano colegial, los felinos se coronaron luego de siete años y pusieron fin a la hegemonía de Borregos Monterrey. Foto Instagram de Auténticos Tigres

De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. a31

Los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) terminaron con la hegemonía del tricampeón Borregos Monterrey, en un emocionante encuentro en el que se impusieron 33-30 y se coronaron en la final de la ONEFA. Con una revancha en otro clásico regiomontano del futbol americano colegial, el equipo de los felinos fue campeón tras siete años, y sumó su séptimo trofeo (2009, 2011, 2012, 2015, 2016 y 2018) en la liga universitaria.

Los Auténticos Tigres sufrieron en las últimas tres finales de la Onefa, cuando cayeron precisamente ante los Borregos Monterrey, que ahora vieron derrumbarse una racha de 33 partidos sin perder en su casa, el estadio Banorte. Pese al descalabro, el equipo del Tec se mantiene como el más ganador de la liga, con 13 coronas. Los Borregos lograron acercarse en el marcador cuando faltaban seis minutos para el final. Sin embargo, cometieron un grave error, cuando Roberto Medina falló de manera dramática un gol de campo de 56 yardas justo con un minuto de tiempo en el reloj; la jugada fue decisiva para que cediera el cetro en favor de los Auténticos Tigres.