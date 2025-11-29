Sábado 29 de noviembre de 2025, p. a11
Filadelfia. Con un demoledor ataque terrestre liderado por los corredores Kyle Monangai y D’Andre Swif, los Osos de Chicago derrotaron ayer 24-15 a las Águilas de Filadelfia, vigentes campeones de la NFL, en el partido que se disputó en el Lincoln Financial Field, correspondiente a la jornada 13.
Monangai corrió para 130 yardas y una anotación, mientras Swift añadió 125 yardas por la misma vía con otro touchdown. Comandados por el entrenador novato Ben Johnson, los Osos (9-3) están solos en el primer lugar del Norte de la Conferencia Nacional de cara a un enfrentamiento crucial ante su acérrimo rival Green Bay este 7 de diciembre.
La temporada pasada, la derrota de los Osos en el Día de Acción de Gracias en Detroit llevó al despi-do del coach Matt Eberflus y fue su sexto revés consecutivo de lo que se convirtió en una racha de 10 descalabros. Un año después, Chicago dominó la línea defensiva de Filadelfia para lograr su quin-ta victoria consecutiva.
Las Águilas (8-4) aparentemente tenían la División Este de la Conferencia Nacional asegura-da hace dos semanas, pero sufrieron derrotas consecutivas que generaron dudas de su papel como contendiente al bicampeonato.
La temporada de las Águilas ha dado tal giro que incluso su jugada predilecta denominada tush push, donde el mariscal de campo recibe un empujón de sus compañeros para avanzar unas yardas, los condenó en este partido. Con Filadelfia abajo 10-9 al final del tercer cuarto, el pasador Jalen Hurts perdió el ovoide en el tush push en lo profundo del territorio de Chicago.
Los Osos, que tienen un talento para ganar partidos por un margen estrecho, convirtieron el balón perdido en la jugada del día. Monangai realizó una carrera de 31 yardas en primera oportunidad y el mariscal Caleb Williams, quien completó 17 de 36 para 154 yardas y una anotación, acertó un pase de siete yardas a Colston Loveland en cuarta oportunidad que extendió la serie.
Monangai corrió cuatro yardas a zona roja y puso el marcador 17-9 al inicio del último periodo, y Williams añadió el puntaje de seguridad con un pase a las diagonales a Cole Kmet. Los fanáticos que coreaban “¡Despidan a Kevin!” comenzaron a dirigirse hacia las salidas, y las Águilas enfrentarán aún más preguntas sobre el lamentable estado de su ofensiva.
Jalen Hurts lanzó para 230 yardas y un par de anotaciones con A.J. Brown, quien tuvo 10 recepciones para 132 yardas. Saquon Barkley no pudo liberarse contra una de las peores defensivas con-tra la carrera y terminó con 56 yardas por tierra.