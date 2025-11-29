Gran premio de Qatar
Sábado 29 de noviembre de 2025, p. a11
Doha. El australiano Oscar Piastri, de McLaren, saldrá hoy a la cabe-za de la carrera sprint del Gran Premio de Qatar, resultado que man-tiene con vida la lucha por el título de la Fórmula 1 en la penúltima prueba de la temporada.
Segundo en la clasificación general, Piastri partirá por delante de los británicos George Russell, de Mercedes, y Lando Norris, que tiene su primera oportunidad de hacerse con la corona al término del Gran Premio del domingo a bordo de su McLaren.
“Solo es el sprint, pero voy a aprovechar todo lo que pueda”, afirmó el australiano, quien también dominó las únicas prácticas libres más temprano. “El ritmo ha sido bueno durante todo el día, esperemos poder mantenerlo”.
Verstappen, en apuros
El neerlandés Max Verstappen, en apuros con su Red Bull pero todavía con opciones de pelear por la corona, se clasificó en la sexta posición en el circuito de Lusail, por detrás de su compañero de equipo, el japonés Yuki Tsunoda.
Piastri y Verstappen llegan al penúltimo fin de semana de la temporada con 24 puntos de desventaja respecto al líder Lando Norris, quien a sus 26 años busca su primer título en el Gran Circo. Los tres son los únicos con opciones de ganar el campeonato.
El británico puede proclamarse campeón en Qatar si los resultados le son favorables. En el circuito hay un máximo de 33 puntos en juego: ocho para el ganador de la sprint, la última minicarrera de 2025, y 25 para el Gran Premio de mañana.
“Estoy aquí para intentar ganar, así que veremos qué podemos hacer. Es muy difícil adelantar, así que probablemente tendré que conformarme con la tercera posición”, afirmó Norris.
Verstappen, quien por primera vez en la temporada se ubicó detrás de su coequipero, tiene trabajo por delante para mantener intactas sus opciones de conseguir su quinto título consecutivo.
Adelante de Mad Max, en la cuarta posición, largará el Aston Martin del español Fernando Alonso para la minicarrera de 19 vueltas.
El tetracampeón neerlandés, de 28 años, volvió a sufrir complicaciones para lidiar con su Red Bull. “Este coche rebota como un idiota”, se quejó entre palabrotas.
“Con este balance (del auto), al menos en la carrera sprint, no será muy divertido. Supongo que se tratará más bien de intentar sobrevivir y luego hacer algunos cambios de cara a la clasificación (del Gran Premio)”, agregó.
Pero sus dificultades no estuvieron ni cerca de las sufridas por su otrora gran rival, Lewis Hamilton, quien firmó un decepcionante decimoctavo puesto en su Ferrari.
El siete veces campeón, quien ganó en Qatar en 2021, sumó otro traspié en una temporada que él mismo ha calificado de “pesadilla”. “El coche no podía ir más rápido”, reconoció el británico.
El brasileño Gabriel Bortoleto, de Sauber, partirá en la decimotercera posición, mientras el otro latinoamericano de la parrilla, el argentino Franco Colapinto, de Alpine, lo hará desde la última plaza.