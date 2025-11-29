▲ El piloto australiano, segundo en la clasificación general, mantiene con vida su lucha por el título. Foto Afp

Doha. El australiano Oscar Piastri, de McLaren, saldrá hoy a la cabe-za de la carrera sprint del Gran Premio de Qatar, resultado que man-tiene con vida la lucha por el título de la Fórmula 1 en la penúltima prueba de la temporada.

Segundo en la clasificación general, Piastri partirá por delante de los británicos George Russell, de Mercedes, y Lando Norris, que tiene su primera oportunidad de hacerse con la corona al término del Gran Premio del domingo a bordo de su McLaren.

“Solo es el sprint, pero voy a aprovechar todo lo que pueda”, afirmó el australiano, quien también dominó las únicas prácticas libres más temprano. “El ritmo ha sido bueno durante todo el día, esperemos poder mantenerlo”.

Verstappen, en apuros

El neerlandés Max Verstappen, en apuros con su Red Bull pero todavía con opciones de pelear por la corona, se clasificó en la sexta posición en el circuito de Lusail, por detrás de su compañero de equipo, el japonés Yuki Tsunoda.

Piastri y Verstappen llegan al penúltimo fin de semana de la temporada con 24 puntos de desventaja respecto al líder Lando Norris, quien a sus 26 años busca su primer título en el Gran Circo. Los tres son los únicos con opciones de ganar el campeonato.

El británico puede proclamarse campeón en Qatar si los resultados le son favorables. En el circuito hay un máximo de 33 puntos en juego: ocho para el ganador de la sprint, la última minicarrera de 2025, y 25 para el Gran Premio de mañana.