Sábado 29 de noviembre de 2025, p. a10
Con la responsabilidad de romper la racha de 10 años de ausencia en un Mundial Femenil y de 21 en unos Juegos Olímpicos, el técnico del Tricolor, Pedro López, dejó en claro que enfrentarán hoy “con toda la artillería” a San Vicente y las Granadinas en el arranque de las eliminato-rias de la Concacaf W rumbo a Brasil 2027 y Los Ángeles 2028.
“Es el primer partido de clasificación, no voy a regalar absolutamente nada. Desde mi cargo asumo una responsabilidad, me trajeron para clasificar a este equipo”, dijo.
México se encuentra ubicado en el Grupo A junto con Puerto Rico, Santa Lucía, Islas Vírgenes y San Vicente y las Granadinas. El primer reto en el clasificatorio será ante San Vicente en la cancha del Arnos Vale Sporting Complex, en el país caribeño.
La eliminatoria Concacaf W otorga cuatro pases directos a Brasil 2027 y dos boletos para la repesca internacional, además de otras dos plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
México sólo ha participado en tres Mundiales oficiales de la FIFA (1999, 2011 y 2015), además de las Copas independientes que se realizaron en 1970 y 1971. La deuda en Juegos Olímpicos es más grande, pues no participan desde Atenas 2004.
Sin embargo, los últimos dos procesos mundialistas han derivado en desafortunadas eliminaciones al quedar fuera de las ediciones de Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023.
Después de su participación en Canadá 2015, el Tricolor ha pasado por distintos procesos, desde la salida de Leonardo Cuéllar, quien estuvo al frente del plantel por 18 años (1998-2016), hasta las breves estancias de Roberto Medina, Christopher Cuéllar y Mónica Vergara.
La eliminación a la Copa del Mundo 2023 también provocó un cambió administrativo y deportivo en la Federación Mexicana de Futbol con la creación de la dirección de selecciones femeniles, encomendada a Andrea Rodebaugh, y el arribo del técnico español Pedro López, quien fue campeón del mundo de la categoría Sub-20 femenil con España.
Además, llegaron nuevos rostros a la selección con jugadoras que se han formado o desarrollado en la Liga Mx Femenil, como Kiana Palacios, Lizbeth Ovalle y Montserrat Saldívar, al tiempo que retornó la goleadora Charlyn Corral.
“Siento una evolución en todos los niveles de las futbolistas, son mejores que hace tres años, el trabajo en sus clubes, así como sus hábitos profesionales han mejorado progresando hacia una selección efectiva y capaz de competir a cualquier equipo”, sostuvo el timonel.
La zaguera Kenti Robles, formada en España y jugadora de Pachuca, destacó que a diferencia de procesos mundialistas anteriores “ahora no nos falta nada, sólo debemos salir a jugar”, por lo que “vamos a darlo todo como guerreras”.