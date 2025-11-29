Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025

Con la responsabilidad de romper la racha de 10 años de ausencia en un Mundial Femenil y de 21 en unos Juegos Olímpicos, el técnico del Tricolor, Pedro López, dejó en claro que enfrentarán hoy “con toda la artillería” a San Vicente y las Granadinas en el arranque de las eliminato-rias de la Concacaf W rumbo a Brasil 2027 y Los Ángeles 2028.

“Es el primer partido de clasificación, no voy a regalar absolutamente nada. Desde mi cargo asumo una responsabilidad, me trajeron para clasificar a este equipo”, dijo.

México se encuentra ubicado en el Grupo A junto con Puerto Rico, Santa Lucía, Islas Vírgenes y San Vicente y las Granadinas. El primer reto en el clasificatorio será ante San Vicente en la cancha del Arnos Vale Sporting Complex, en el país caribeño.

La eliminatoria Concacaf W otorga cuatro pases directos a Brasil 2027 y dos boletos para la repesca internacional, además de otras dos plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

México sólo ha participado en tres Mundiales oficiales de la FIFA (1999, 2011 y 2015), además de las Copas independientes que se realizaron en 1970 y 1971. La deuda en Juegos Olímpicos es más grande, pues no participan desde Atenas 2004.

Sin embargo, los últimos dos procesos mundialistas han derivado en desafortunadas eliminaciones al quedar fuera de las ediciones de Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023.