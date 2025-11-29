Ap y Afp

Sábado 29 de noviembre de 2025

Nueva York., México se acerca a ganar la sede para ser anfitrión de un Mundial Femenil. La FIFA publicó ayer los expedientes de las candidaturas para los próximos torneos mundialistas. Sólo hay un postor para cada uno: una propuesta conjunta de Estados Unidos-México-Costa Rica-Jamaica para 2031 y un plan de Reino Unido para 2035.

La FIFA reveló los archivos después de que este viernes se venció la fecha para presentar las candidaturas. El organismo designará el 30 de abril de 2026 a las federaciones anfitrionas durante la edición 76 del congreso de la entidad que se realizará en Vancouver, Canadá.

En la candidatura, México propuso los tres estadios que serán sede en el Mundial varonil 2026 –Azteca, Guadalajara y Monterrey– junto con el recinto de Santos, en Torreón.

Otros posibles escenarios que podrían utilizarse en México son los estadios de Pachuca, Querétaro y El Volcán, en Monterrey.

“México se encuentra a la vanguardia del futbol femenil en América Latina, impulsado por el rápido ascenso de la Liga Mx y una base de aficionados comprometida”, destacaron en la candidatura.

La Federación de Futbol de Estados Unidos propuso 14 sitios entre las 20 posibles sedes para albergar partidos de la Copa Mundial de 2031, incluyendo siete estadios en ese territorio que se utilizarán para el torneo masculino del próximo año, a excepción del Hard Rock, de Miami. Mencionó otros 26 recintos como sedes adecuadas para un torneo de 48 selecciones.

Por Costa Rica sólo se propuso el estadio Nacional, ubicado en la capital San José, mientras para Jamaica se consideraría el inmueble de Kingston.