Sábado 29 de noviembre de 2025, p. a10
Nueva York., México se acerca a ganar la sede para ser anfitrión de un Mundial Femenil. La FIFA publicó ayer los expedientes de las candidaturas para los próximos torneos mundialistas. Sólo hay un postor para cada uno: una propuesta conjunta de Estados Unidos-México-Costa Rica-Jamaica para 2031 y un plan de Reino Unido para 2035.
La FIFA reveló los archivos después de que este viernes se venció la fecha para presentar las candidaturas. El organismo designará el 30 de abril de 2026 a las federaciones anfitrionas durante la edición 76 del congreso de la entidad que se realizará en Vancouver, Canadá.
En la candidatura, México propuso los tres estadios que serán sede en el Mundial varonil 2026 –Azteca, Guadalajara y Monterrey– junto con el recinto de Santos, en Torreón.
Otros posibles escenarios que podrían utilizarse en México son los estadios de Pachuca, Querétaro y El Volcán, en Monterrey.
“México se encuentra a la vanguardia del futbol femenil en América Latina, impulsado por el rápido ascenso de la Liga Mx y una base de aficionados comprometida”, destacaron en la candidatura.
La Federación de Futbol de Estados Unidos propuso 14 sitios entre las 20 posibles sedes para albergar partidos de la Copa Mundial de 2031, incluyendo siete estadios en ese territorio que se utilizarán para el torneo masculino del próximo año, a excepción del Hard Rock, de Miami. Mencionó otros 26 recintos como sedes adecuadas para un torneo de 48 selecciones.
Por Costa Rica sólo se propuso el estadio Nacional, ubicado en la capital San José, mientras para Jamaica se consideraría el inmueble de Kingston.
Los postulantes de la candidatura conjunta para 2031 proyectan que el torneo podría atraer a 4.5 millones de aficionados y generar alrededor de 4 mil millones de dólares en ingresos, en comparación con los 570 millones de Australia y Nueva Zelanda 2023, así como de las expectativas de mil millones para Brasil 2027.
La propuesta de precios va de los 35 dólares para los asientos más baratos en la ronda de apertura hasta 120 a 600 dólares para la final. La FIFA se ha negado a publicar una cuadrícula para el torneo masculino del próximo año, diciendo sólo que los precios inicialmente oscilaban entre 60 y 6 mil 730 dólares, pero podrían fluctuar con tarifas dinámicas.
Los expedientes de la candidatura indican que los asientos premium promediarían entre 10 y 20 por ciento de la capacidad en la mayoría de los estadios de 2031.
El proyecto de Reino Unido para la edición mundialista de 2035, la cual será la primera con 48 selecciones, contempla a 22 estadios –16 de Inglaterra, tres de Gales, dos en Escocia y uno en Irlanda del Norte–.
Sería la primera Copa del Mundo de futbol jugada en suelo británico desde 1966, cuando Inglaterra logró su único título del orbe como anfitrión, en categoría masculina.
“Con 63 millones de personas viviendo a menos de dos horas de un lugar propuesto, sería el torneo más accesible de la historia”, destacaron los postulantes.