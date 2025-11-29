Ap y Reuters

Sábado 29 de noviembre de 2025

Dubái. Irán anunció que no asistirá al sorteo de la próxima semana que definirá los partidos de la fa-se de grupos del Mundial 2026, el cual se llevará a cabo en Estados Unidos, en protesta por la escasa concesión de visas a los delegados de la federación de futbol del país asiático.

“La delegación iraní no estará presente en el sorteo del Mundial en relación con la última situación de la expedición de visados pa-ra que la delegación iraní asista a la ceremonia”, dijo el portavoz de la federación, Amir Mehdi Alavi, de acuerdo con el sitio web de noticias deportivas iraní Tarafdari.

El funcionario indicó que Estados Unidos concedió visas a cuatro miembros del organismo, incluido el entrenador Amir Ghalenoei, pero no al presidente de la Federación Iraní de Futbol, Mehdi Taj.

Añadió que la decisión de no asistir al sorteo se tomó tras lo que Irán calificó de “acciones anti-deportivas” por parte de las autoridades estadunidenses respecto a la cita del 5 de diciembre.

La federación aseguró que llevaba dos días en contacto con la FIFA, y Alavi destacó que la entidad “ha dicho que se ocupará seriamente del asunto”.

El gobierno del presidente Donald Trump anunció en junio un veto de viaje para ciudadanos de 12 países por supuestos motivos políticos y de seguridad. En la lista se encuentran Irán, así como Haití, que la semana pasada se clasificó para la Copa del Mundo.

Confusión

Sin embargo, se prometieron exenciones para “cualquier atleta o miembro de un equipo depor-tivo, incluidos entrenadores, personas que desempeñen un papel de apoyo necesario y familia-res directos, que viajen para la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos u otro certamen deportivo importante según lo determine el se-cretario de Estado”.