▲ De izquierda a derecha, Lorena Ramírez, Leslie Velasco, Andrea Becerra, Araceli Ornelas, la presidenta Claudia Sheinbaum, Osmar Olvera y Rommel Pacheco, titular de la Conade. Arriba, Uziel Muñoz, Luis Carlos López, Mario Delgado, secretario de Educación, Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina, la entrenadora Ma Jin, Osiris Machado e Isaac del Toro, ayer en la entrega de los premios en Palacio Nacional. Foto Yazmín Ortega Cortés

Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 9

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó ayer el Premio Nacional de Deportes (PND) a atletas destacados como el ciclista Isaac del Toro, el clavadista Osmar Olvera y la arquera Andrea Becerra, entre otros, a quienes les pidió que “cada vez que participen en una competencia tengan en mente lo grandioso que es México. Algunos quisieron hacernos menos, pero somos una gran nación con una enorme historia”.

En el acto, realizado en Palacio Nacional y donde también se celebró el 50 aniversario del PND, la mandataria felicitó a los 16 galardonados y les agradeció por poner el nombre del país en los primeros planos a escala internacional.

“Quiero decirles a todos quienes participan en estas competencias, entrenadores, atletas, a sus familias, que son un orgullo para México. Cuando los vemos competir, porque son millones quienes los vemos, cuando obtienen una medalla o sencillamente entregan todo su esfuerzo, son una enorme alegría para el pueblo de México.

“Somos una nación con una enorme historia, como muy pocas, una historia milenaria, desde las grandes civilizaciones que poblaron nuestro territorio hasta los pueblos originarios de hoy. Un pueblo maravilloso, generoso, extraordinario. Somos una potencia cultural y somos reconocidos por el mundo entero.

“Así que, cada vez que representen a México, sientan ese orgullo que sentimos cuando los vemos competir. Los admiramos mucho por su disciplina, entrega, por el ejemplo que le dan a los niños y jóvenes, muchas gracias por poner en alto el nombre de nuestra patria”, señaló la mandataria en un breve discurso.

En su oportunidad, el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, destacó que éste “ha sido un buen año” para los atletas mexicanos, toda vez que se han conseguido “resultados históricos, hazañas memorables, momentos que nos llenan de orgullo y nos recuerdan que vamos por un buen camino, pero todavía hay mucho por hacer y mucho que transformar”.

Recordó que se obtuvieron 19 medallas en campeonatos mundiales en deportes olímpicos, lo cual calificó de “un resultado histórico para nuestro país”, y detalló que para alcanzar dichos logros “se incrementó en más de 100 millones de pesos la inversión en becas directas a los deportistas, es decir, 36 por ciento más que les llega en apoyo; lo que representa el aumento más significativo en los 21 años recientes”.

El ex clavadista también informó que “este año se han logrado 966 medallas en deporte convencional y 876 en paralímpico, para un total de mil 842 preseas en competencias internacionales de distintas disciplinas”.

“El 2025 ha sido un gran año para México, pero no debemos de bajar la guardia. Seguiremos trabajando y dando resultados, porque el 2026 será de grandes retos. Tenemos los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Olímpicos de la Juventud y los de Invierno, y tenemos el compromiso de apoyarlos para que sigan llenándonos de glorias.”

La pifia

En el contexto del Año de la Mujer Indígena, una de las galardonadas fue la ultramaratonista Lorena Ramírez, quien dio un extenso discurso en lengua rarámuri; sin embargo, éste no fue traducido durante la ceremonia ni en la transmisión por redes sociales y tampoco en la versión estenográfica de Presidencia referente al acto, en la que la participación de la primera atleta indígena en obtener el galardón por su trayectoria deportiva y proezas en diversas partes del mundo, se resumió en “muchas gracias a todos”.

Al término de la ceremonia, Andrea Becerra, medallista de oro en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco Gwangju 2025, en la modalidad de compuesto, pidió a la sociedad mexicana poner más atención en su disciplina, toda vez que ésta ha destacado en los últimos meses.

“Nos hace falta mucha visibilidad; somos un deporte que entró al programa olímpico en Los Ángeles 2028, y somos de los que más medallas dan a México. Somos las número uno en equipos, en individual, los sextos mejores en mixtos. Es un deporte digno de ver y ojalá al público mexicano le interese más nuestro deporte”, mencionó.