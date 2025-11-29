Isaac del Toro, Lorena Ramírez y Andrea Becerra, entre los galardonados
Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 9
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó ayer el Premio Nacional de Deportes (PND) a atletas destacados como el ciclista Isaac del Toro, el clavadista Osmar Olvera y la arquera Andrea Becerra, entre otros, a quienes les pidió que “cada vez que participen en una competencia tengan en mente lo grandioso que es México. Algunos quisieron hacernos menos, pero somos una gran nación con una enorme historia”.
En el acto, realizado en Palacio Nacional y donde también se celebró el 50 aniversario del PND, la mandataria felicitó a los 16 galardonados y les agradeció por poner el nombre del país en los primeros planos a escala internacional.
“Quiero decirles a todos quienes participan en estas competencias, entrenadores, atletas, a sus familias, que son un orgullo para México. Cuando los vemos competir, porque son millones quienes los vemos, cuando obtienen una medalla o sencillamente entregan todo su esfuerzo, son una enorme alegría para el pueblo de México.
“Somos una nación con una enorme historia, como muy pocas, una historia milenaria, desde las grandes civilizaciones que poblaron nuestro territorio hasta los pueblos originarios de hoy. Un pueblo maravilloso, generoso, extraordinario. Somos una potencia cultural y somos reconocidos por el mundo entero.
“Así que, cada vez que representen a México, sientan ese orgullo que sentimos cuando los vemos competir. Los admiramos mucho por su disciplina, entrega, por el ejemplo que le dan a los niños y jóvenes, muchas gracias por poner en alto el nombre de nuestra patria”, señaló la mandataria en un breve discurso.
En su oportunidad, el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, destacó que éste “ha sido un buen año” para los atletas mexicanos, toda vez que se han conseguido “resultados históricos, hazañas memorables, momentos que nos llenan de orgullo y nos recuerdan que vamos por un buen camino, pero todavía hay mucho por hacer y mucho que transformar”.
Recordó que se obtuvieron 19 medallas en campeonatos mundiales en deportes olímpicos, lo cual calificó de “un resultado histórico para nuestro país”, y detalló que para alcanzar dichos logros “se incrementó en más de 100 millones de pesos la inversión en becas directas a los deportistas, es decir, 36 por ciento más que les llega en apoyo; lo que representa el aumento más significativo en los 21 años recientes”.
El ex clavadista también informó que “este año se han logrado 966 medallas en deporte convencional y 876 en paralímpico, para un total de mil 842 preseas en competencias internacionales de distintas disciplinas”.
“El 2025 ha sido un gran año para México, pero no debemos de bajar la guardia. Seguiremos trabajando y dando resultados, porque el 2026 será de grandes retos. Tenemos los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Olímpicos de la Juventud y los de Invierno, y tenemos el compromiso de apoyarlos para que sigan llenándonos de glorias.”
La pifia
En el contexto del Año de la Mujer Indígena, una de las galardonadas fue la ultramaratonista Lorena Ramírez, quien dio un extenso discurso en lengua rarámuri; sin embargo, éste no fue traducido durante la ceremonia ni en la transmisión por redes sociales y tampoco en la versión estenográfica de Presidencia referente al acto, en la que la participación de la primera atleta indígena en obtener el galardón por su trayectoria deportiva y proezas en diversas partes del mundo, se resumió en “muchas gracias a todos”.
Al término de la ceremonia, Andrea Becerra, medallista de oro en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco Gwangju 2025, en la modalidad de compuesto, pidió a la sociedad mexicana poner más atención en su disciplina, toda vez que ésta ha destacado en los últimos meses.
“Nos hace falta mucha visibilidad; somos un deporte que entró al programa olímpico en Los Ángeles 2028, y somos de los que más medallas dan a México. Somos las número uno en equipos, en individual, los sextos mejores en mixtos. Es un deporte digno de ver y ojalá al público mexicano le interese más nuestro deporte”, mencionó.
La arquera fue la encargada de brindar un mensaje durante la ceremonia, y dijo sentirse orgullosa por dicha distinción.
“Fue la cereza del pastel para un año increíble; me siento muy honrada. Estaba en el discurso con mucho sentimiento. Todo se acomodó este año y ojalá todos los atletas tengan la oportunidad de estar aquí”, comentó.
El ciclista Isaac del Toro, quien obtuvo el segundo lugar en el Giro de Italia 2025, dijo estar “muy contento por este premio; sé que soy un privilegiado por las oportunidades que llegaron, estoy muy agradecido por todo lo que han hecho por el deporte”.
A su vez, el patinador artístico Donovan Carrillo reveló que, en un encuentro privado con los galardonados, Sheinbaum se comprometió a seguir apoyando al deporte rum-bo a Los Ángeles 2028.
“La Presidenta tiene toda la disposición, a través de la Conade, de estar pendiente y darnos el seguimiento. Vienen cosas muy buenas para el deporte y es muy bonito formar parte de esta generación de atletas”, indicó.
La marchista Alegna González, medallista de plata en el Mundial de Atletismo y quien ganó por segunda vez en su carrera el PND, agrade-ció por el respaldo que tuvo en 2025 por parte de la Conade. “Siempre he recibido el apoyo para mis competencias y campamentos; eso es un reflejo de los resultados y siempre estoy agradecida. En la pasada administración y ahora, no me ha faltado nada; eso me da motivación.”
Los atletas que recibieron el PND 2025 fueron:
Deporte no profesional: Andrea Becerra (tiro con arco), Alegna González (atletismo), Uziel Muñoz (atletismo), Osmar Olvera (clavados).
Profesional: Isaac del Toro.
Paralímpico: Luis Carlos López y Osiris Machado (paratletismo).
Entrenador: Alejandro Laberdesque (atletismo), Karen Montellano (tiro con arco).
Juez/árbitro: Araceli Ornelas (taekwondo), Leslie Velasco (parapowerlifting).
Trayectoria destacada en el deporte mexicano: Gabriela Agúndez (clavados), Donovan Carrillo (patinaje sobre hielo), José Arnulfo Castorena (paranatación), Lorena Ramírez (atletismo ultramaratones).
Fomento al deporte: Mirna De la Cruz Álvarez.
Asimismo, se entregó un reconocimiento honorífico a la entrenadora de clavados Ma Jin “por su excelente trayectoria y los resultados obtenidos en 2025”, el cual no se había anunciado en el programa.
Defiende Sisniega trabajo de Javier Aguirre
Por otra parte, tras las crecientes críticas a la selección nacional de futbol por los resultados obtenidos en los recientes partidos amistosos rumbo al Mundial 2026, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Ivar Sisniega, defendió el trabajo del técnico Javier Aguirre, y señaló que 2025 fue un año positivo para el conjunto tricolor.
En los seis partidos disputados en las tres últimas fechas FIFA del año, el combinado nacional no pudo ganar ninguno, lo que incluso provocó abucheos por parte de la afición. Sólo consiguió cuatro empates (ante Japón, Corea del Sur, Ecuador y Uruguay) y dos derrotas (Colombia y Paraguay).
“La selección mexicana está trabajando bien; fue un buen cierre, en lo general se tuvieron dos triunfos importantes (Concacaf Nations League y Copa Oro). Entendíamos que íbamos a terminar el año con un calendario ante rivales difíciles y lo que buscábamos era que Javier Aguirre pudiera probar jugadores. Esperamos tener los mejores resultados en el siguiente año”, indicó ayer el dirigente al salir de la ceremonia de entrega del PND 2025, realizada en Palacio Nacional.
Asimismo, destacó los logros que se han conseguido en selecciones menores, así como del representativo femenil, que este sábado inicia su camino rumbo al Mundial Brasil 2027.
“Ha habido buenos resultados en categorías menores y en el futbol femenil, también. De hecho, hoy iniciamos la clasificación a la Copa del Mundo femenil; también hay que voltear los ojos hacia eso.”