Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. a12

Mañana domingo se cumplen 50 años de la publicación de uno de los referentes de la melomanía: el Köln Concert, o Concierto en Colonia, de Keith Jarrett, bajo el sello ECM.

Ha transcurrido medio siglo sin que nadie, subrayo nadie, haya podido poner en palabras ese prodigio.

Lo que sí ha ocurrido es que ese disco forma parte de la intimidad de legiones que lo escuchan para repetir una y otra vez el privilegio de disfrutar de acciones sencillas que nos aproximan a la felicidad.

Escuchar a Keith Jarrett entonar poesía en un piano desvencijado luego de que recorrió horas en carretera con dolor de espalda, sin comer ni dormir en muchas horas, equivale a caminar mar adentro, en la playa, para sentir la arena cómo se humedece y nuestros pies se hunden y cada paso es mayor volumen de agua que nos acaricia suavemente con su calidez.

Poner a sonar este disco proporciona un placer parecido a cuando sorbemos una taza de té, observamos un atardecer, percibimos el olor a tierra mojada instantes antes de la lluvia y nos quedamos dormidos mientras esa lluvia cae mansamente allá afuera y nos arrulla.

Han pasado 50 años y el álbum conserva su frescura en cualquiera de sus formatos, el más querido de todos y el que mejor suena es el de dos discos elepé metidos en su funda blanca cuya portada destaca en su centro la fotografía en blanco y negro de Keith Jarrett en concentración zen, frente al teclado, ojos cerrados, mientras nace de sus manos “el sonido más hermoso después del silencio”, como define Manfred Eicher la naturaleza de todos los discos que desde entonces ha producido en su disquera, la mejor del mundo: ECM, que significa Editions in Contemporary Music y que se convirtió en garantía de calidad después de que se vendieron cuatro millones de ejemplares y siguen naciendo melómanos destinados a resultar cautivados por esta música de arcángeles.

El Concierto en Colonia es el disco a piano solo más encantador, hermoso, pleno de intensidad e incandescencia que se haya grabado a la fecha. Piano solo, solito y su alma. La contraportada del disco captura uno de los instantes del concierto, con Keith Jarrett en éxtasis, melena afro, su alma pendida de las galaxias.

La historia de este concierto es de película. De hecho, en la Gala Especial de la Berlinale, uno de los foros máximos del arte del cine, se estrenó la película titulada Köln 75, con John Magaro en el papel de Keith Jarrett, Alexander Scheer como Manfred Eicher y Mala Ende como Vera Brandes, la entonces niña de 17 años que organizó el concierto que pasó a la historia. Esa película fue dirigida por Ido Fulk.

Vera Brandes nació en Köln en 1956, y para cuando hizo posible el casi imposible Köln Concert, ya llevaba camino recorrido en eso de hacer conciertos a partir de la nada, porque ella no era empresaria sino melómana fascinada por la música. Utilizaba el consultorio dental de su padre como su oficina de promotora de conciertos y con su medio inglés se las ingeniaba para conseguir conciertos imposibles, como el de Jarrett.

Luego de la hazaña lograda en la Casa de Opera de Colonia, Alemania, donde Keith Jarrett grabó el concierto de todos tan amado, Vera Brandes continuó una carrera deslumbrante como productora de conciertos con una larga lista de grandes músicos con quienes nunca hizo negocio, sí en cambio relaciones personales profundas y verdaderas, como las que hizo con Astor Piazzolla, Carla Bley y Ralph Towner, entre otros genios de la música.

A los 15 años de edad, Vera Brandes organizó una gira de conciertos con el trío de Ronnie Scott (1927-1996), genial saxofonista británico que fundó uno de los foros de jazz más famosos de la historia, el Ronnie Scott´s Jazz Club, en Londres, punto de partida de la gira que armó Vera Brandes desde Colonia, ingeniándoselas para conseguir dinero de su padre, a quien detestaba por ser despótico pero a quien agradecía en el alma haberle infundido el amor por la música.

Con un dejo de ironía, con el paso de los años, Vera, de quien no se sabía su historia y quedaba como heroína anónima luego de convencer a Jarrett de ofrecer ese concierto que resultó histórico, en Colonia, dijo que estaba acostumbrada a tratar con personas narcisistas cuando conoció a Keith Jarrett y en referencia oblicua a su papá.