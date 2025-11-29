Se prevé que la feria reciba a más de 900 mil personas
Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 5
Hoy abre sus puertas el encuentro librero más importante en lengua española, y basta caminar por Expo Guadalajara para percibirlo: los pasillos aún huelen a pintura fresca, los montacargas nocturnos dejaron un zumbido eléctrico y ese aire ligeramente excitado, como de víspera de gran celebración, anuncia que la ciudad se prepara para recibir a los lectores.
Con Barcelona de invitada de honor, la edición 39 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara inaugura nueve días de literatura, cine, música, artes escénicas y gastronomía.
Desde temprano, el recinto se llenó de estudiantes con mochilas vacías, listas para el botín de libros; de profesionales que afinan agendas apretadas y de curiosos que observan cómo, entre cajas, cables y carteles recién puestos, surge la feria que recibirá a más de 900 mil personas.
El ambiente tiene el aire de un universo aparte: se cruzan idiomas, acentos y ritmos de paso, y en cada pasillo se abre una nueva historia.
Barcelona llega con el lema Vendrán las flores, inspirado en Mercè Rodoreda. Trae consigo una delegación de 69 autores, una librería de 10 mil ejemplares y un pabellón que recrea una plaza catalana.
En la entrada se distingue el color: techo claro, geometrías limpias y aroma a papel recién acomodado. Allí se cruzan nombres como Eduardo Mendoza (Premio Princesa de Asturias), Cristina Fernández Cubas, Carme Riera, Javier Cercas, Mireia Calafell y Joan Manuel Serrat.
La capital catalana refuerza su presencia con 119 editoriales, 10 agencias literarias y un programa cultural que se extiende por toda la metrópoli: funciones de Sonoma en el Conjunto Santander, la lectura dramatizada de La plaza del Diamante con actrices catalanas y mexicanas, el festival gastronómico de Gerard Bellver y una muestra de diseño editorial que recorre la historia visual de los libros de Barcelona.
Mientras los reflectores siguen a la delegación invitada, la FIL sostiene su fuerza en la diversidad de voces que circulan por sus salones. Este año llegarán Cristina Rivera Garza, Chimamanda Ngozi Adichie, Donatella di Pietrantonio, Samer Abu Hawwash, Vivek Shraya, María Dueñas, Horacio Castellanos Moya y Xue Mo.
Entre los lanzamientos destacan Antología personal, de Luis García Montero; El hombre, de Guillermo Arriaga; El corazón habitante, de Daniela Tarazona, y Morir en la arena, de Leonardo Padura.
En los pasillos surge la pregunta recurrente: “¿a qué presentación vas hoy?” Con 635 lanzamientos de libros, la agenda obliga a elegir entre mesas paralelas que en cualquier otra circunstancia serían imperdibles.
Algunos asisten al Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, entregado este año a Amin Maalouf, o al homenaje a Eduardo Mendoza en el Salón Literario Carlos Fuentes, mientras otros siguen charlas en FIL Pensamiento con Martín Caparrós o Rita Segato.
Afuera de la Expo, la ciudad también se prepara para la avalancha: hoteles llenos, taxis con tarifas alteradas por la demanda, cafeterías que extienden horarios y estudiantes que buscan acreditarse de última hora.
Los alrededores funcionan como termómetro de la feria: puestos que venden tazas literarias, agendas artesanales con citas de Benedetti o Dickinson y separadores bordados a mano.
En FIL Niños, la zona más entrañable, talleres de lectura, música y arte dirigidos por 43 personas reciben a los primeros visitantes. Este año incluye mil 394 sesiones, 25 espectáculos y una presencia catalana que combina ilustradores, cuentacuentos y propuestas escénicas diseñadas para asombrar.
El Salón del Cómic+Novela Gráfica, inspirado en Astérix, ya registra flujo de visitantes que buscan firmas y adelantos de exposiciones. En el área de Ciencia se afinan charlas sobre genética, neurociencia, cambio climático y física cuántica, con figuras como Venki Ramakrishnan, Pere Estupinyà y Mara Dierssen.
Entre el ir y venir, el encuentro librero estrena un proyecto de sostenibilidad rumbo a la certificación ISO 20121:2024. Carteles, puntos verdes y brigadas informativas recuerdan a los asistentes la importancia de usar transporte público, bicicletas o automóviles compartidos, así como separar residuos.
La FIL 2025 permanecerá abierta hasta el 7 de diciembre, y la urbe se instala nuevamente como epicentro de los libros; desde Barcelona llega la promesa de historias y voces que florecerán durante todo el encuentro.