▲ Imágenes en las que se observa a los trabajadores de la Expo Guadalajara y de las editoriales participantes dar los últimos toques para recibir a los miles de visitantes hasta el 7 de diciembre. Foto Arturo Campos

Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 5

Hoy abre sus puertas el encuentro librero más importante en lengua española, y basta caminar por Expo Guadalajara para percibirlo: los pasillos aún huelen a pintura fresca, los montacargas nocturnos dejaron un zumbido eléctrico y ese aire ligeramente excitado, como de víspera de gran celebración, anuncia que la ciudad se prepara para recibir a los lectores.

Con Barcelona de invitada de honor, la edición 39 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara inaugura nueve días de literatura, cine, música, artes escénicas y gastronomía.

Desde temprano, el recinto se llenó de estudiantes con mochilas vacías, listas para el botín de libros; de profesionales que afinan agendas apretadas y de curiosos que observan cómo, entre cajas, cables y carteles recién puestos, surge la feria que recibirá a más de 900 mil personas.

El ambiente tiene el aire de un universo aparte: se cruzan idiomas, acentos y ritmos de paso, y en cada pasillo se abre una nueva historia.

Barcelona llega con el lema Vendrán las flores, inspirado en Mercè Rodoreda. Trae consigo una delegación de 69 autores, una librería de 10 mil ejemplares y un pabellón que recrea una plaza catalana.

En la entrada se distingue el color: techo claro, geometrías limpias y aroma a papel recién acomodado. Allí se cruzan nombres como Eduardo Mendoza (Premio Princesa de Asturias), Cristina Fernández Cubas, Carme Riera, Javier Cercas, Mireia Calafell y Joan Manuel Serrat.

La capital catalana refuerza su presencia con 119 editoriales, 10 agencias literarias y un programa cultural que se extiende por toda la metrópoli: funciones de Sonoma en el Conjunto Santander, la lectura dramatizada de La plaza del Diamante con actrices catalanas y mexicanas, el festival gastronómico de Gerard Bellver y una muestra de diseño editorial que recorre la historia visual de los libros de Barcelona.

Mientras los reflectores siguen a la delegación invitada, la FIL sostiene su fuerza en la diversidad de voces que circulan por sus salones. Este año llegarán Cristina Rivera Garza, Chimamanda Ngozi Adichie, Donatella di Pietrantonio, Samer Abu Hawwash, Vivek Shraya, María Dueñas, Horacio Castellanos Moya y Xue Mo.

Entre los lanzamientos destacan Antología personal, de Luis García Montero; El hombre, de Guillermo Arriaga; El corazón habitante, de Daniela Tarazona, y Morir en la arena, de Leonardo Padura.