El ensamble presentará el concierto Ballet Mécanique: Vanguardia futurista que reúne a cuatro compositores
Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 4
Para Ricardo Gallardo, fundador y director artístico de Tambuco Ensamble de Percusiones, cada instrumento es un organismo capaz de generar una experiencia musical física y sensorial, donde el aire, las vibraciones y la resonancia del recinto dialogan con la interpretación.
La agrupación mexicana presentará hoy en la sala principal del Palacio de Bellas Artes el programa Ballet Mécanique: Vanguardia futurista, que incluye la obra homónima de George Antheil, junto con Sextet, del estadunidense Steve Reich; Ionisation, del francés Edgar Varèse, y Rítmicas V-VI, del cubano Amadeo Roldán.
“Para esta interpretación, bajamos el telón de cristal conocido como Tiffany. Con él, la acústica se vuelve más brillante y permite escuchar con claridad los matices industriales de hélices, yunques y bloques de madera, sin sacrificar nitidez ni sutileza”, señaló Gallardo (Ciudad de México, 1961) en entrevista con La Jornada.
“El carácter disruptivo de Antheil debe percibirse con toda su fuerza, pero con precisión y refinamiento acústico. La sala principal de Bellas Artes posee una acústica particular. Concebida originalmente como teatro de ópera italiano con balconería en herradura, permite una cercanía visual y una percepción espacial distinta a la de las salas modernas.”
El percusionista y compositor subrayó que este concierto no busca ser una retrospectiva: explora de qué manera la percusión ha impulsado la modernidad y sigue desafiando las expectativas del espectador.
“Reunir a estos compositores no es un acto cronológico, sino un diálogo entre tiempos y geografías: de la provocación mecánica y urbana de Antheil a la repetición hipnótica de Reich, del cosmos sonoro de Varèse a la afirmación mestiza de Roldán.
“Cada pieza posee un lenguaje, pero todas convergen en la percusión como protagonista, un ritmo que estructura la música y convoca al cuerpo y a la mente.
“Montar Ballet Mécanique exige más que precisión. Requiere una coordinación invisible entre cuatro pianistas, Ana Gabriela Fernández, Duane Cochran, Józef Olechowski y Gonzalo Gutiérrez, y el ensamble de percusión, que potencia cada acento, timbre y textura.”
La logística comienza mucho antes de los ensayos, desde la disposición de los instrumentos hasta establecer referencias visuales y auditivas que sostengan la cohesión rítmica.
“La partitura de Antheil no deja margen para distracciones. Todo está en constante movimiento y tensión. La inteligencia colectiva del ensamble permite que este entramado funcione como música viva”, puntualizó Gallardo.
Esa coordinación es fruto de 32 años de experiencia, durante los cuales Tambuco ha desarrollado una sensibilidad única para escuchar, respirar y responder en conjunto.
El repertorio incluye piezas que abrieron territorios inéditos para la percusión en el siglo XX. Ricardo Gallardo destacó que interpretarlas requiere comprenderlas como ecosistemas sonoros completos, donde cada acento, silencio o timbre tiene un peso específico.
“Con Amadeo Roldán, la lectura exige sensibilidad cultural y política, reconociendo su apuesta afrocubana como materia compositiva seria y contemporánea. En Edgar Varèse, el sonido se percibe como energía física capaz de modificar la percepción del espacio y del tiempo.
“La audacia de estas composiciones se reactiva en la ejecución, entendida como experiencia inmediata y provocativa más que como reconstrucción histórica.”
El percusionista explicó que mantener viva la radicalidad de estas obras implica entender la música como un territorio de resistencia y exploración, donde cada interpretación necesita conservar su capacidad de incomodar, cuestionar y abrir preguntas.
Según Gallardo, la audacia sonora de principios del siglo XX actúa hoy como un impulso fresco que revela a la percusión como un motor narrativo capaz de confrontar y conmover, más allá del simple marcaje rítmico.
“Presentar un proyecto centrado en la percusión dentro de un espacio históricamente ligado a la tradición orquestal y operística adquiere también un peso simbólico para el ensamble, pues el ritmo se afirma como un lenguaje expresivo con la misma profundidad que una sinfonía o una ópera.
“La experiencia ideal para el público es salir con preguntas, con una percepción distinta del sonido y con la capacidad de asombro intacta. En su visión, cada combinación instrumental, cada textura y cada gesto escénico conforman un lenguaje que invita a imaginar el futuro a partir de la energía de la música.”
Fundado en 1993 por Alfredo Bringas, Miguel González, Raúl Tudón y Ricardo Gallardo, Tambuco Ensamble de Percusiones se presentará hoy a las 19 horas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes.
Los boletos están disponibles en las taquillas y en Ticketmaster.