▲ Tambuco Ensamble de Percusiones fue fundado en 1993 por Alfredo Bringas, Miguel González, Raúl Tudón y Ricardo Gallardo. Foto Jesús Cornejo

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 4

Para Ricardo Gallardo, fundador y director artístico de Tambuco Ensamble de Percusiones, cada instrumento es un organismo capaz de generar una experiencia musical física y sensorial, donde el aire, las vibraciones y la resonancia del recinto dialogan con la interpretación.

La agrupación mexicana presentará hoy en la sala principal del Palacio de Bellas Artes el programa Ballet Mécanique: Vanguardia futurista, que incluye la obra homónima de George Antheil, junto con Sextet, del estadunidense Steve Reich; Ionisation, del francés Edgar Varèse, y Rítmicas V-VI, del cubano Amadeo Roldán.

“Para esta interpretación, bajamos el telón de cristal conocido como Tiffany. Con él, la acústica se vuelve más brillante y permite escuchar con claridad los matices industriales de hélices, yunques y bloques de madera, sin sacrificar nitidez ni sutileza”, señaló Gallardo (Ciudad de México, 1961) en entrevista con La Jornada.

“El carácter disruptivo de Antheil debe percibirse con toda su fuerza, pero con precisión y refinamiento acústico. La sala principal de Bellas Artes posee una acústica particular. Concebida originalmente como teatro de ópera italiano con balconería en herradura, permite una cercanía visual y una percepción espacial distinta a la de las salas modernas.”

El percusionista y compositor subrayó que este concierto no busca ser una retrospectiva: explora de qué manera la percusión ha impulsado la modernidad y sigue desafiando las expectativas del espectador.

“Reunir a estos compositores no es un acto cronológico, sino un diálogo entre tiempos y geografías: de la provocación mecánica y urbana de Antheil a la repetición hipnótica de Reich, del cosmos sonoro de Varèse a la afirmación mestiza de Roldán.

“Cada pieza posee un lenguaje, pero todas convergen en la percusión como protagonista, un ritmo que estructura la música y convoca al cuerpo y a la mente.

“Montar Ballet Mécanique exige más que precisión. Requiere una coordinación invisible entre cuatro pianistas, Ana Gabriela Fernández, Duane Cochran, Józef Olechowski y Gonzalo Gutiérrez, y el ensamble de percusión, que potencia cada acento, timbre y textura.”

La logística comienza mucho antes de los ensayos, desde la disposición de los instrumentos hasta establecer referencias visuales y auditivas que sostengan la cohesión rítmica.

“La partitura de Antheil no deja margen para distracciones. Todo está en constante movimiento y tensión. La inteligencia colectiva del ensamble permite que este entramado funcione como música viva”, puntualizó Gallardo.