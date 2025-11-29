Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 3

En una acción de desagravio y de abierta reivindicación histórica, Malintzin, también conocida como doña Marina o la Malinche, volvió a recorrer ayer las calles del Centro Histórico.

La mujer que hace más de 500 años fungió de intérprete de Hernán Cortés, y cuya figura quedó sepultada bajo el estigma de la traición, resurgió, como ocurrió también el jueves, en una procesión lúdica que buscó, con micrófono en mano, derruir las mentiras de una narrativa racista y sexista.

“Hoy vuelve a caminar por estos suelos para contar su verdad. ¡Viva la Malinche! ¡Qué traidora ni qué la chingada!”, exclamaba la actriz Aketzaly Verástegui, quien personificaba a Malintzin.

La comitiva, emprendida como parte de las actividades públicas del coloquio internacional Malintzin: Mujer palabra, partió del Zócalo a las 15 horas con una efigie monumental de ese histórico personaje femenino, una mojiganga, hacia el Palacio de Bellas Artes.

El recorrido por la multitudinaria calle Madero se convirtió en un foro público espontáneo. La actriz, acompañada por un grupo de unas 20 mujeres y algunos varones, interpelaba a los transeúntes: “¿Usted conoce a Malintzin? ¿Qué sabe de su vida? ¿La considera una traidora?”

Las respuestas, escasas y contrastantes, evidenciaron cierta persistencia de la narrativa histórica tradicional. “Pues fue la mujer que nos traicionó, ¿no?”, respondió una mujer. Otros aceptaban un conocimiento vago, limitado a lo aprendido en la escuela.

En entrevista, Margarita Cossich, coordinadora del proyecto Mujeres del Maíz y organizadora de la actividad, explicó el objetivo central de esta intervención pública: “Busca cuestionarnos por qué seguimos hablando de ella como traidora, si ya estamos en el siglo XXI y ya sabemos que eso no es cierto”.