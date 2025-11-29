Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 3

Como parte del programa Mujeres del Maíz para contrarrestar la discriminación contra el sector femenino en las comunidades indígenas, se delineó un programa para la reivindicación de la figura de Malintizin, estigmatizada por la historia.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que siempre se le ha visto como traidora, cuando fue esclavizada por otro grupo indígena y después vendida a los españoles.

Durante la conferencia presidencial se destinó un espacio para recordar a Malintzin y su lugar en la historia. La dramaturga Jesusa Rodríguez explicó que una parte del programa Mujeres del Maíz incorpora un conjunto de acciones culturales dedicadas a desmontar las “mentiras tejidas alrededor” de doña Marina. Por eso se realizó el coloquio internacional Malintzin: Mujer palabra en el Palacio de Bellas Artes con el fin de analizar su figura, y se organizó la procesión Que traidora ni que la chingada.

Rodríguez afirmó que ha sido “la intérprete más malinterpretada de la historia, que llegó a hablar cinco idiomas. Fue un personaje que en las circunstancias más difíciles supo utilizar su don de lenguas para liberarse de la condición de esclava, tomar decisiones estratégicas de poder y darse a respetar por sus contemporáneos. Fue calumniada y tachada de traidora por la misoginia y el racismo imperante en el siglo XIX y XX”.

La poeta y ensayista indígena Yelitza Ruiz afirmó que estas acciones forman parte de un ejercicio de reparación de la memoria de Malinztin, relegada a una mancha en la historia siempre asociada con la traición, sin comprender las circunstancias en que ocurrieron los hechos, pues alguien que en cautiverio no tiene la posibilidad de la traición. Ella es un claro ejemplo de “cómo la misoginia y el racismo dibujan versiones sesgadas en el imaginario popular, pero también nos acerca a que todo relato debe verse desde la visión que nos atraviesa del cuerpo, la lengua, el género y el origen étnico”.