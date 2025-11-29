▲ El pasado 13 de noviembre, María Guadalupe Langenscheidt cumplió 80 años. Además de pintora y gestora cultural, es autora de los poemarios Parvada y Fragmentos de un milagro. Foto Luis Castillo

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 2

A sus 80 años, cumplidos el 13 de noviembre, la pintora y escritora María Guadalupe Langenscheidt y Ramírez de Arellano ha decidido que su historia no quede en el silencio.

Su libro de memorias Privilegios y conflictos: Historias de una vida, publicado por Booktique Art Book & Publishing, trasciende el acto confesional para erigirse como un posicionamiento ante la vida y “un legado” íntimo para su círculo familiar más cercano.

No obstante, la autora es consciente de que su peculiar genealogía convierte ese balance existencial en un relato que involucra, y que por lo mismo puede interesar a diversos sectores de la sociedad mexicana, ya que su historia familiar está íntimamente entrelazada con la historia nacional.

En entrevista, Guadalupe Langenscheidt desenreda los hilos de una existencia marcada por la dualidad que da título al libro. Por un lado, los privilegios de una estirpe que, acorde con sus palabras, ha sido pieza fundamental de México desde la Conquista hasta su posterior formación industrial y urbana.

La línea paterna la ubica como descendiente de la familia alemana Langenscheidt, fundadora de los afamados diccionarios en Europa y proveedora de libros de texto para escuelas desde la época del desaparecido imperio austrohúngaro y hasta la separación de Alemania y Austria.

Según cuenta, su abuelo, un ingeniero minero, fue quien trajo esa rama teutona al país, al asentarse en Zacatecas, Guanajuato y Taxco. Aquí contrajo nupcias con una de las hijas de Joaquín Obregón González, gobernador del segundo estado en mención durante el porfiriato y a quien se debe la construcción del teatro Juárez, la presa, el mercado y la estación de tren de la capital guanajuatense.

En tanto, por la vía materna, su linaje la remite a los primeros años posteriores a la Conquista de México, al señalarse como descendiente de Juana Ramírez de Arellano y Zúñiga, la segunda esposa de Hernán Cortés, marquesa del Valle, considerada la primera mujer de la alta nobleza que se trasladó de la Península Ibérica a la Nueva España con la intención de arraigarse aquí.

Esos mismos lazos de sangre, dice, la emparentan con los Escandón, una familia cuyos integrantes participaron en el desarrollo económico de la Ciudad de México, desde la construcción del primer rastro sanitizado, hasta el desarrollo de lo que hoy son las colonias Escandón, Narvarte y las que en su época se llamaban del Cuartelito y que ahora son parte del Centro Histórico.

“Mi bisabuelo donó la estatua de Colón que estaba en Paseo de la Reforma. Tengo documentos muy interesantes de esa familia, como el proyecto de un tren de Acapulco a Veracruz y cuánto hubiera costado.”

La poeta, pintora, narradora y gestora cultural cuenta que nació y vivió sus primeros 15 años en una casona de cantera rosa en el número 483 de Paseo de la Reforma, un icono de esa emblemática avenida que ha logrado imponerse a los modernos y altos edificios. Residencia que alternaba con largas estancias en la hacienda de La Quemada, en Guanajuato, propiedad por la vía paterna.

Sin embargo, la vida siempre tiene al menos dos caras. Tales privilegios se entrelazaron con profundos conflictos. El más doloroso, relata, fue el proceder de uno de sus tres hermanos, quien, denuncia, presuntamente intentó que se declarara enferma mental a su madre e internarla en un siquiátrico para apoderarse de su herencia, episodio que la autora califica como una “traición terrible”.