Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 30

Un juez de control determinó vincular a proceso a Jorge Antonio Calderón, El Goofy, por homicidio calificado del abogado David Cohen Sacal el 13 de octubre, cuando salía de la Ciudad Judicial, en la colonia Doctores.

En la audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) presentó la imputación en contra del sujeto señalado como autor intelectual del crimen.

Durante la sesión, que duró casi una hora, el acusado se reservó su derecho a declarar, mientras su defensa se apegó a que en dicho acto se resolviera su situación jurídica.

Luego de exponer los datos de prueba que se encuentran en la carpeta de investigación folio CI-FIEDH/2/UI-1 C/D/00417/10-2025, en la que quedó asentado que participó en la planeación del atentado, la autoridad ministerial solicitó al juzgador que se le iniciara proceso.