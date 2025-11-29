Josefina Quintero M.

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 30

En busca de conformar una red contra la gentrificación, organizaciones sociales clausuraron el centro comercial Mítikah, identificado como uno de los recientes proyectos inmobiliarios más agresivos, donde ya no sólo fue el despojo para los habitantes de Xoco, también son víctimas de clasismo y agresiones por parte de los residentes de las enormes torres de departamentos de lujo.

Los activistas y la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco hicieron un llamado urgente a frenar los procesos de gentrificación que generan encarecimiento, desplazamientos, obstáculos de acceso al agua y transformaciones en el espacio público de diversas zonas de la Ciudad de México.

Los impactos, identificados por los propios colectivos y comunidades durante años, se han intensificado con la presencia de desarrollos inmobiliarios de alto impacto que han provocado aumentos en los costos de vivienda, restricciones a la movilidad y deterioro de las condiciones de vida de los habitantes de dicho pueblo originario.

Durante el mitin que se realizó en la plaza Mayorazgo, Silvia Chapa, de la asamblea del pueblo de Xoco, narró cómo desde los balcones de las grandes torres les han lanzado, piedras, botellas y vidrios; cuando se quejan, los tratan con desprecio y las autoridades no han querido atender sus demandas.