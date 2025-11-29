Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 29
Comuneros de Milpa Alta denunciaron que esta semana el gobierno capitalino desmanteló el DIF “de forma arbitraria, sin previo aviso ni consulta a la comunidad”, violando así su autonomía.
Usuarios del centro de atención integral a la familia habían advertido del cierre luego de que fueron notificados de que los servicios se darían hasta diciembre porque el predio sería demolido para dar paso a una estación del Cablebús.
Integrantes del Concejo Comuna Indígena Nahua de Villa Milpa expusieron que defenderán su territorio “luego de que una vez más se impone la voluntad del poder sin escuchar la palabra de la comunidad. Esta acción rompe, una vez más, los principios de consulta libre, previa e informada, negando el derecho de los pueblos a decidir sobre sus espacios y sobre los proyectos que les afectan”.
El pasado martes, en varias camionetas, trabajadores empezaron a sacar el mobiliario y equipo de rehabilitación de las instalaciones del DIF Milpa Alta; a pesar de que traían los logos del gobierno de la ciudad, señalaron que la alcaldía y la dirección del centro maniobraron para vaciar los salones.
Agregaron que como ha caracterizado las acciones del actual gobierno, “se pretende disponer del territorio sin antes dialogar, sin construir colectivamente un proyecto de movilidad ni escuchar a quienes aquí vivimos y resistimos”.
Representantes de Villa Milpa Alta ya se habían expresado en contra del proyecto del Cablebús, incluso solicitaron información para conocer cómo pretendían desarrollar las obras, pero les fue negada.
Ahora el consejo comunal también pide que se respeten los procesos que reconocen a los pueblos originarios, porque el desmantelamiento, sin aviso “vulnera la buena fe, quiebra la confianza y amenaza el camino que se ha buscado construir con respeto y palabra verdadera”.
Acusaron a los gobiernos de la Ciudad de México y de la alcaldía Milpa Alta por romper los acuerdos de diálogo y construcción colectiva.