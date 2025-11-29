Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 29

Comuneros de Milpa Alta denunciaron que esta semana el gobierno capitalino desmanteló el DIF “de forma arbitraria, sin previo aviso ni consulta a la comunidad”, violando así su autonomía.

Usuarios del centro de atención integral a la familia habían advertido del cierre luego de que fueron notificados de que los servicios se darían hasta diciembre porque el predio sería demolido para dar paso a una estación del Cablebús.

Integrantes del Concejo Comuna Indígena Nahua de Villa Milpa expusieron que defenderán su territorio “luego de que una vez más se impone la voluntad del poder sin escuchar la palabra de la comunidad. Esta acción rompe, una vez más, los principios de consulta libre, previa e informada, negando el derecho de los pueblos a decidir sobre sus espacios y sobre los proyectos que les afectan”.

El pasado martes, en varias camionetas, trabajadores empezaron a sacar el mobiliario y equipo de rehabilitación de las instalaciones del DIF Milpa Alta; a pesar de que traían los logos del gobierno de la ciudad, señalaron que la alcaldía y la dirección del centro maniobraron para vaciar los salones.