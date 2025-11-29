Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 29
Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que el éxito del sistema público de cuidados que se planea crear en la Ciudad de México con la iniciativa de ley enviada al Congreso por el Ejecutivo local, dependerá del presupuesto que se le asigne.
En la primera jornada de foros de consulta previa que organizó el Legislativo sobre el tema, Carlos Brown Solà, de Oxfam México, sostuvo que aunque la economía de la ciudad está bien, no será suficiente para implementar y sostener un robusto sistema de cuidados, por lo que planteó la conveniencia de revisar impuestos como predial, servicios de hospedaje y apuestas.
Consideró que la ciudad debe aprovechar la coyuntura del Mundial de Futbol del próximo año y el flujo de turistas para incrementar el impuesto por servicios de hospedaje, que consideró es muy bajo, de 3.5 por ciento, así como el de juegos con apuestas que, dijo, sería simbólico financiar los cuidados y la infraestructura requerida a mediano y largo plazo con dinero de la especulación.
Alejandra Macías, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, señaló la necesidad de involucrar al sector privado al advertir que garantizar el derecho al cuidado como una prioridad del Estado implica cambios en el pacto social.
Lourdes Jiménez Brito, de la Comisión Interamericana de Seguridad Social, coincidió al pronunciarse por una reforma laboral en la que los centros de trabajo se hagan también responsables porque se benefician.
Camila Alós Villalba, de la Red Global de Jóvenes Oportunidad, refirió que en la Ciudad de México hay 101 mil personas jóvenes que no pueden estudiar ni trabajar por hacer trabajos de cuidados y 93 por ciento son mujeres, por lo que se requiere un sistema integral con perspectiva de juventudes.
El diputado Víctor Varela, presidente de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso, aseguró que como parte de la consulta se instalarán mesas en puntos de alta concentración, como el Cetram Constitución de 1917, en Iztapalapa, y el mercado Portales, en Benito Juárez, para recabar formularios en los que las personas que requieren ese servicio digan cómo quieren ser cuidadas, y quienes cuidan qué apoyos necesitan.