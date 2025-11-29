Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 29

Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que el éxito del sistema público de cuidados que se planea crear en la Ciudad de México con la iniciativa de ley enviada al Congreso por el Ejecutivo local, dependerá del presupuesto que se le asigne.

En la primera jornada de foros de consulta previa que organizó el Legislativo sobre el tema, Carlos Brown Solà, de Oxfam México, sostuvo que aunque la economía de la ciudad está bien, no será suficiente para implementar y sostener un robusto sistema de cuidados, por lo que planteó la conveniencia de revisar impuestos como predial, servicios de hospedaje y apuestas.

Consideró que la ciudad debe aprovechar la coyuntura del Mundial de Futbol del próximo año y el flujo de turistas para incrementar el impuesto por servicios de hospedaje, que consideró es muy bajo, de 3.5 por ciento, así como el de juegos con apuestas que, dijo, sería simbólico financiar los cuidados y la infraestructura requerida a mediano y largo plazo con dinero de la especulación.

Alejandra Macías, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, señaló la necesidad de involucrar al sector privado al advertir que garantizar el derecho al cuidado como una prioridad del Estado implica cambios en el pacto social.