▲ El secretario de Finanzas entregó a la mesa directiva del Congreso el paquete fiscal para el próximo año. Foto La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 29

El Gobierno de la Ciudad de México propone un presupuesto de 313 mil 385 millones 406 mil 7 pesos en el paquete de iniciativas para el ejercicio fiscal de 2026, el cual fue entregado ayer al Congreso local, con prioridades de gastos en movilidad, vivienda y servicios, medio ambiente, salud, educación y protección social.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, sostuvo que dicho monto significa un incremento de 7.5 por ciento respecto de los 291 mil 525 millones 567 mil 665 pesos aprobados para 2025, sin nuevos impuestos y con la proyección de un desendeudamiento real de 0.5 por ciento.

Se plantea una actualización de cuotas y tarifas por servicios gubernamentales de 3.9 por ciento calculado a partir de la inflación registrada este año.

Al hacer entrega del paquete económico al presidente de la mesa directiva del Congreso local, Jesús Sesma, el funcionario destacó un incremento de 7.5 por ciento en el presupuesto a las alcaldías, con lo que ejercerán 57 mil 600 millones 237 mil 624 pesos.

Se propone una asignación de 23 mil 501 millones de pesos a subsidios y programas sociales y 57 mil 910.8 millones destinados a inversión pública, 31.2 por ciento más que este año.

Impulso a las nuevas líneas del Cablebús

De Botton destacó una asignación histórica a movilidad por 43 mil 749 millones de pesos. Al Sistema de Transporte Colectivo Metro se destinarán 25 mil millones, 8.7 por ciento más, e incluye una inversión de 7 mil 809 millones para la modernización de la línea 3; asimismo, 3 mil 149 millones serán para el Sistema de Transportes Eléctricos, que operará la línea cero Chapultepec-CU, la línea 4 del Cablebús Tlalpan-Coyoacán, con 4 mil 754 millones y con 4 mil 559.7 millones las 5 y 6, Magdalena Contreras-Álvaro Obregón y Milpa Alta-Tláhuac.

Para la Secretaría de Vivienda se programa un monto de 9 mil millones y a Gestión Integral del Agua 19 mil millones, 4 mil millones más que este año, que serán usados en la rehabilitación de redes de agua potable y drenaje, así como en la construcción de varios pozos de absorción.

Para las Utopías se destinarán 2 mil 500 millones de pesos y 400 millones para Casas de las 3R, aunque precisó que en general en el sistema de cuidados el monto proyectado es de alrededor de mil millones.

El titular de Finanzas mencionó incrementos para la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 4.9 por ciento, para la Fiscalía General de Justicia de 7 por ciento y de 6.9 al Poder Judicial local.

Informó que la Secretaría de Medio Ambiente tendrá un incremento importante de 20.4 por ciento con la finalidad de fortalecer programas como Altépetl y la preservación de bosques y áreas protegidas.

Adelantó que se propone mantener el programa de licencia permanente todo el año con el mismo costo de mil 500 pesos, comentó que al 27 de noviembre se habían expedido 456 mil 511 más de la meta programada de un millón y se busca implantar un programa de regularización de adeudos en predial, agua y multas de tránsito.