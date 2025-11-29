Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 28

El Gobierno de la Ciudad de México y los concesionarios del transporte público firmaron un acuerdo para prevenir y combatir el abuso y acoso sexual a bordo de los autobuses en 31 rutas que prestan el servicio.

Al señalar que 75 por ciento de las capitalinas dicen sentirse inseguras cuando usan esos vehículos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que el convenio contiene 15 acciones, entre ellas el establecimiento de un protocolo de actuación inmediata para atender casos de violencia de género.

Signado por 80 por ciento del total de concesionarios que operan en la capital del país, la funcionaria agregó que el acuerdo incluye también, por medio de calcomanías, la campaña Si te Tocan, nos Toca, así como la instalación en los paraderos de módulos de atención integral contra la violencia a mujeres.

Asimismo, prevé la instalación de botones de pánico en todos los autobuses con el propósito de que si hay una agresión, la víctima la denuncie al operador, éste active la alerta, la cual deberá ser atendida por la patrulla más cercana, cuyos tripulantes detendrán al responsable.

En el evento, realizado en el Centro de Trasferencia Modal Chapultepec, la titular del Ejecutivo local manifestó que no puede verse normal que una mujer suba al transporte con miedo a ser acosada o abusada o que alguien la videograbe sin su consentimiento.