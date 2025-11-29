▲ Con el fin de semana de compras y para algunos de quincena, las principales vialidades estuvieron abarrotadas. Foto Víctor Camacho

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 28

En la Ciudad de México todo el tiempo ya es hora pico, con vialidades lentas por el pesado tránsito, lo que ocasiona permanecer horas a bordo del transporte público o dentro del automóvil, afirmaron conductores y transeúntes.

A lo anterior se agrega más tiempo cuando hay manifestaciones, se realizan bloqueos y cierran las calles, lo que impide la circulación en avenidas principales.

Ejemplo de esto ocurrió sobre la avenida Universidad, donde este viernes cayeron en la desesperación los automovilistas que se encontraron con un bloqueo de habitantes del pueblo de Xoco que se oponen a la gentrificación.

Esta protesta ocasionó que las calles aledañas, incluso en el centro de Coyoacán, se vieran afectadas en cuestión de movilidad.

Por este bloqueo, las afectaciones también alcanzaron avenidas como División del Norte en su cruce con el Eje 8 Sur Popocatépetl, y hasta el Eje 7 Sur Municipio Libre, con dirección a Circuito Interior.

Para Carlos, un peatón entrevistado, “todo el tiempo es una hora pico”, pues ya no hay día en el que él no encuentre tránsito pesado en su trayecto.

Consultado sobre una de los cruces más caóticos, Insurgentes Norte y el Eje 1 Norte Mosqueta, en la colonia Buenavista, comentó que por las tardes se vuelve complicado subirse al Metrobús o el Metro por la gran cantidad de personas que transitan por esa zona.

En esa parte de la ciudad, efectivos de tránsito de la policía capitalina realizaban un operativo para revisión de motocicletas.

En recorridos realizados por este diario en diferentes partes de la ciudad se constataron las dificultades no sólo para los automovilistas, sino para transeúntes, sobre todo durante la tarde.