▲ El campo laboral en México enfrenta “desajustes” debido a desigualdades estructurales, como la informalidad en el empleo, que sigue siendo un reto para el desarrollo económico y social del país, advirtió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Al publicar en el Diario Oficial de la Federación su Programa Sectorial 2025-2030, detalló que al segundo trimestre del año, 32.6 millones de personas estaban ocupadas en este sector, por lo que no cuentan con seguridad social ni derechos laborales básicos; sufren condiciones de trabajo precarias y carecen de estabilidad en los ingresos. Foto Cristina Rodríguez