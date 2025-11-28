Laura Poy Solano

En el mundo uno de cada cuatro niños (unos 610 millones) vive con una madre que ha experimentado violencia física, emocional o sexual de su pareja en los pasados 12 meses, revela un nuevo informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La violencia que enfrentan millones de mujeres en sus hogares “no sólo viola sus derechos, sino que arrastra a sus hijos a entornos inseguros, adversos y marcados por el miedo”, advierte el organismo internacional, el cual destaca que sólo en América Latina y el Caribe se estima que más de 35 millones de niños y adolescentes enfrentan esta situación.

A ello se suma que cifras recientes de la Organización Mundial de la Salud confirman que más de 10 por ciento de las mujeres de 15 años o más sufrieron violencia física o sexual de su pareja en el año reciente.

El informe de Unicef, que contiene por primera vez datos regionales de la exposición infantil a la violencia de pareja contra sus madres, muestra “marcadas diferencias en las distintas zonas del mundo, reflejando desigualdades estructurales y patrones geográficos ampliamente documentados de violencia contra las mujeres”.

Oceanía encabeza la lista, pues se estima que más de la mitad de los niños del continente (cerca de 3 millones) viven en hogares donde las madres sufrieron violencia de pareja en el último año.

Le sigue África Subsahariana, donde la incidencia llega a 32 por ciento, lo que impacta a 187 millones de niños; en Asia Central y Meridional, 29 por ciento de los menores están expuestos a este tipo de violencia, lo que representa la mayor carga global, con 201 millones de niños afectados.