Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 16

El Fondo para Pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), financiado por el Banco Mundial, apoyará con 25 millones de dólares el proyecto en la materia presentado por México, informó la Secretaría de Salud (Ssa).

El recurso se utilizará en el fortalecimiento, preparación y respuesta ante pandemias, con acciones para reforzar la alerta temprana, la vigilancia y la detección de nuevos patógenos que pongan en riesgo la salud.

Para ello se tendrá en cuenta el enfoque de Una Salud (One Health) propuesto por la OMS, el cual consiste en tener un enfoque integral para la salud de personas, animales y ecosistemas. Se reconocen los vínculos entre los tres ámbitos para establecer nuevos métodos de vigilancia y control de enfermedades.

El proyecto mexicano planteó dar prioridad a las zonas fronterizas y a la coordinación intersectorial. La decisión del apoyo al país se dio durante la tercera ronda de financiamiento del mecanismo internacional.

En un comunicado, la Ssa indicó que otras actividades a realizar con el financiamiento se enfocarán en modernizar los sistemas de vigilancia e información epidemiológica, ampliar la capacidad de diagnóstico y fortalecer la red de laboratorios.

Respuesta rápida y detección temprana

También se impulsarán la respuesta rápida y los mecanismos de detección temprana ante amenazas para la salud y se dará capacitación al personal en temas de salud humana, animal y ambiental.