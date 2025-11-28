Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 16
El Fondo para Pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), financiado por el Banco Mundial, apoyará con 25 millones de dólares el proyecto en la materia presentado por México, informó la Secretaría de Salud (Ssa).
El recurso se utilizará en el fortalecimiento, preparación y respuesta ante pandemias, con acciones para reforzar la alerta temprana, la vigilancia y la detección de nuevos patógenos que pongan en riesgo la salud.
Para ello se tendrá en cuenta el enfoque de Una Salud (One Health) propuesto por la OMS, el cual consiste en tener un enfoque integral para la salud de personas, animales y ecosistemas. Se reconocen los vínculos entre los tres ámbitos para establecer nuevos métodos de vigilancia y control de enfermedades.
El proyecto mexicano planteó dar prioridad a las zonas fronterizas y a la coordinación intersectorial. La decisión del apoyo al país se dio durante la tercera ronda de financiamiento del mecanismo internacional.
En un comunicado, la Ssa indicó que otras actividades a realizar con el financiamiento se enfocarán en modernizar los sistemas de vigilancia e información epidemiológica, ampliar la capacidad de diagnóstico y fortalecer la red de laboratorios.
Respuesta rápida y detección temprana
También se impulsarán la respuesta rápida y los mecanismos de detección temprana ante amenazas para la salud y se dará capacitación al personal en temas de salud humana, animal y ambiental.
La dependencia federal destacó que la decisión de apoyar económicamente el plan de México “representa un reconocimiento internacional a la labor técnica de las instituciones nacionales de salud y al compromiso del gobierno federal con la cooperación y la seguridad sanitaria mundial. La propuesta fue seleccionada por su solidez técnica, su impacto potencial y orientación a la eficacia en función de los costos”.
La directora ejecutiva del Fondo para Pandemias, Priya Basu, felicitó al país por su decisión de crear un sistema de salud más resiliente y con capacidad de respuesta. Confió en que se podrá dar más apoyos a medida que se avanza en la agenda de preparación para hacer frente a futuras pandemias.
El secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que “el gobierno de México mantiene su compromiso firme con la labor preventiva de la Ssa mediante un sistema de vigilancia epidemiológica robusto que contribuya al bienestar del país y de la región de las Américas”.