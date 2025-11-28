Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 14
Un juez federal negó la suspensión provisional a Ganador Tv Azteca SAPI de CV, subsidiaria de Tv Azteca, contra el congelamiento de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La empresa de Grupo Salinas promovió un juicio de amparo el pasado día 13 ante el juzgado tercero de distrito en materia administrativa, donde reclamó “la promulgación y orden de publicación de la Ley de Instituciones de Crédito, en específico el artículo 115”, es decir, el bloqueo de sus cuentas en BBVA y Banco Azteca.
La jueza Luz María Flores Alva no le otorgó la medida cautelar y programó la audiencia constitucional para el próximo 26 de enero, donde determinará si le concede la suspensión definitiva de los actos reclamados.
Hace dos semanas, la UIF bloqueó las cuentas de 13 casinos donde se detectaron operaciones posiblemente relacionadas con lavado de dinero “por su alto riesgo financiero” y “para evitar que sean usados por el crimen organizado”.
En aquella ocasión, Grupo Salinas confirmó que entre las casas de apuestas señaladas por la Secretaría de Hacienda, como parte de establecimientos que estarían lavando dinero, se encuentran un par de las filiales de Tv Azteca, y aseguró que siempre ha cumplido con la ley en la materia.
El consorcio informó ese día que Ganador Azteca SAPI de CV, y Operadora Ganador TV Azteca, SAPI de CV son parte de la investigación de autoridades hacendarias.