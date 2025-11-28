▲ Hace dos semanas, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas de 13 casas de apuestas por posible lavado de dinero. Foto Ap

César Arellano García

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 14

Un juez federal negó la suspensión provisional a Ganador Tv Azteca SAPI de CV, subsidiaria de Tv Azteca, contra el congelamiento de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La empresa de Grupo Salinas promovió un juicio de amparo el pasado día 13 ante el juzgado tercero de distrito en materia administrativa, donde reclamó “la promulgación y orden de publicación de la Ley de Instituciones de Crédito, en específico el artículo 115”, es decir, el bloqueo de sus cuentas en BBVA y Banco Azteca.

La jueza Luz María Flores Alva no le otorgó la medida cautelar y programó la audiencia constitucional para el próximo 26 de enero, donde determinará si le concede la suspensión definitiva de los actos reclamados.