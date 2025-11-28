A. Urrutia y A. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 14

Horas antes de que Alejandro Gertz presentara su renuncia a la Fiscalía General de la República (FGR), la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que corresponde a esa instancia informar sobre el estado que guarda la situación de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo y presuntamente involucrado en delitos federales.

Dijo que la FGR “deberá informar si está sujeto a investigación y por qué. Es decir, todo lo que tiene que ver con esta persona lo debe decir”.