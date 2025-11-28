Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 14
Horas antes de que Alejandro Gertz presentara su renuncia a la Fiscalía General de la República (FGR), la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que corresponde a esa instancia informar sobre el estado que guarda la situación de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo y presuntamente involucrado en delitos federales.
Dijo que la FGR “deberá informar si está sujeto a investigación y por qué. Es decir, todo lo que tiene que ver con esta persona lo debe decir”.
Sobre la desaparición de dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, comentó que el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, deberá dar detalles de estos hechos. Informó que ambos estaban trabajando en Jalisco.