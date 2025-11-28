Política
Ver día anteriorViernes 28 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/28. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Debe la FGR informar todo de Raúl Rocha: Sheinbaum/
A nterior
S iguiente
 
Debe la FGR informar todo de Raúl Rocha: Sheinbaum
 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de noviembre de 2025, p. 14

Horas antes de que Alejandro Gertz presentara su renuncia a la Fiscalía General de la República (FGR), la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que corresponde a esa instancia informar sobre el estado que guarda la situación de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo y presuntamente involucrado en delitos federales.

Dijo que la FGR “deberá informar si está sujeto a investigación y por qué. Es decir, todo lo que tiene que ver con esta persona lo debe decir”.

Sobre la desaparición de dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, comentó que el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, deberá dar detalles de estos hechos. Informó que ambos estaban trabajando en Jalisco.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto